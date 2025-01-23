Manisa Büyükşehir Belediyesi, son günlerde bazı şahısların belediyenin ve belediye yetkililerinin adını kullanarak vatandaşlardan telefon yoluyla para ya da ayni yarım talep ettiğine dair bilgiler üzerine bir açıklama yaptı. Bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği uyarısı yapılarak böyle bir durumla karşılaşılması halinde durumun emniyet birimlerine bildirilmesi istendi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, dolandırıcıların, belediyenin adını kullanarak ya da kendilerini ‘yönetici’ olarak tanıtarak para veya yardım toplama bahanesiyle aramalar yaptığı belirtildi.

Bu yöntemle destek talebinde bulunanlara itibar edilmemesi istenirken “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak telefon veya mesaj yoluyla hiçbir şekilde ayni ya da nakdi yardım talebinde bulunmuyoruz. Değerli hemşehrilerimizin, sosyal medya veya telefon aracılığıyla kendilerini belediye yetkilisi olarak tanıtan kişilere kesinlikle itibar etmemelerini önemle hatırlatırız” ifadelerine yer verildi.

Durumu Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne Bildirin

Vatandaşların böyle bir durumla karşılaşmaları halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden emniyet birimlerine ihbarda bulunmaları gerektiği de vurgulandı. Dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşların dikkatli ve duyarlı olmaları istenerek, kamuoyunu bilgilendirilmeye devam edileceği, konuyla ilgili hukuki girişimlerin de başlatılacağı ifade edildi.