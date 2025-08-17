Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, 17 Ağustos depremi ile ilgili paylaşımda bulundu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenleri andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, “26 yıl önce, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde vefat eden vatandaşlarımızın acısını bugün hâlen yüreğimizde hissediyoruz…Bu büyük acının yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.