Manisa Büyükşehir Belediyesi heyeti, şehirler arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmek ve yerel yönetimler arasındaki iş birliği olanaklarını geliştirmek amacıyla Kazakistan'ın Ural şehrini ziyaret etti. Ural Şehir Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, Batı Kazakistan Eyaleti yönetimi ve Ural Belediyesi ile çeşitli temaslarda bulunuldu.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi heyetinde Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Mehmet Ali Çağrıcı, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener ile Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Hale Evrim Akman yer aldı.

BATI KAZAKİSTAN VALİSİ İLE GÖRÜŞME

Manisa heyeti, Batı Kazakistan Eyaleti Valisi Nariman Töregaliyev'i ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ile Kazakistan arasındaki tarihi ve kültürel bağların yerel yönetimler arasındaki ilişkilerle daha da güçlendirilmesi ve karşılıklı iş birliği alanlarının geliştirilmesi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Görüşmede özellikle şehirler arasındaki temasların artırılması, kültür ve sanat alanındaki çalışmaların geliştirilmesi, karşılıklı deneyim paylaşımı ve yerel yönetimler arasındaki iş birliği olanakları ele alındı.

URAL BELEDİYE BAŞKANI BAİMENOV'DAN MANİSA HEYETİNE SICAK KARŞILAMA

Manisa Büyükşehir Belediyesi heyeti, Ural Belediye Başkanı Murat Bolatuly Baimenov tarafından da ağırlandı. Görüşmede Manisa ile Ural arasındaki dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi ve iki kent arasında farklı alanlarda ortak çalışmalar yapılmasına yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

Kültür ve sanat başta olmak üzere sosyal projeler, yerel yönetim uygulamaları ve uluslararası ilişkiler alanlarında gerçekleştirilebilecek çalışmalar değerlendirilirken, karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

URAL ŞEHİR GÜNÜ'NE MANİSA'DAN KATILIM

Manisa heyeti, ziyaret kapsamında Ural Şehir Günü dolayısıyla düzenlenen kültürel ve sportif etkinliklere de katıldı. Program boyunca Kazakistan'ın kültürel değerlerini ve geleneklerini yakından tanıma fırsatı bulan heyet, Manisa'nın tarihi, kültürel ve sosyal değerleri hakkında da karşılıklı bilgi paylaşımında bulundu.

Gerçekleştirilen temaslarla Türkiye ve Kazakistan arasındaki köklü dostluk ve kültürel bağların yerel yönetimler düzeyinde de güçlendirilmesine yönelik önemli adımlar atıldı.

DOSTLUK BAĞLARI ORTAK ÇALIŞMALARLA GÜÇLENECEK

Manisa Büyükşehir Belediyesi heyetinin temaslarında, Manisa ile Ural arasındaki ilişkilerin karşılıklı ziyaretler, kültürel etkinlikler ve ortak projelerle geliştirilmesinin önemi vurgulandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, farklı ülkelerdeki yerel yönetimlerle kurduğu ilişkiler aracılığıyla kültür ve sanat başta olmak üzere çeşitli alanlarda bilgi ve deneyim paylaşımını artırmaya, Manisa'nın uluslararası alanda tanıtımına katkı sunmaya ve şehirler arasında kalıcı dostluk bağları oluşturmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.