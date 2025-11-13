Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrenciler arasında empati ve dostluk kültürünü güçlendirmeyi amaçlayan projenin ikinci yıl tanıtım toplantısını Yıldırım Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirdi.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Erdemli İnsan Olma Yolunda Akran Dostluğu' projesinin ikinci yıl tanıtım toplantısı, 13 Kasım 2025 Perşembe günü Yıldırım Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya il genelindeki resmi ve özel okul müdürleri ile çok sayıda eğitim yöneticisi katıldı. Açılış konuşmaları, Eğitim Müfettişleri Başkanı Yavuz Bayar, İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ve Teftiş Kurulu Başkanı Fethi Fahri Kaya tarafından yapıldı.

Proje kapsamında, öğrenciler tarafından hazırlanan afiş ve pano sergisi katılımcılar tarafından gezildi. İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Alireisoğlu konuşmasında okul müdürlerinin projedeki rolüne dikkat çekerek, 'Akran zorbalığıyla ilgili verilerde artış hızı azalsa da sorun tamamen ortadan kalkmış değil. Bu nedenle her okulumuzda bir 'Akran Dostu Ekibi' oluşturulacak ve rehber öğretmenlerimize destek verilecek. Çocuklarımızın sorunları iletişim ve dostluk yoluyla çözme becerilerini kazanmalarında okul yönetimlerimizin liderliği büyük önem taşıyor' ifadelerini kullandı.

Teftiş Kurulu Başkanı Fethi Fahri Kaya ise Türkiye ve özellikle Bursa'daki eğitim durumuna değinerek, projelerin önemine dikkat çekti. Kaya, 'Akran Dostluğu gibi somut çalışmalar, eğitimin toplumda güzel bir dünya inşa etmedeki sorumluluğunu ortaya koyuyor. Eğitimcilerin rehberliği, öğrencilerin karakter gelişimi ve toplumsal farkındalığı için kritik rol oynuyor' dedi.

Programda, projenin ilk yıl uygulamalarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı ve yeni dönem hedefleri paylaşıldı. Eğitim Müfettişleri Başkanı Yavuz Bayar, yürütülen çalışmaların öğrenciler arasında dayanışma ve farkındalığı artırdığını belirterek, bu yıl etkinliklerin öğretmen ve okul yöneticilerinin rehberliğinde daha geniş kapsamda devam edeceğini ifade etti.