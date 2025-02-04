Manisa Büyükşehir Belediyesi, yangın güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Oteller, kamu kurumları, işletmeler ve yoğun insan trafiğinin bulunduğu alanlarda yangın güvenliği denetimleri gerçekleştiren ekipler, eksiklikleri tespit ederek rapor oluşturuyor.MANİSA (İGFA) - Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği kapsamındaki kriterler çerçevesinde incelemelerini yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2024 yılında bin 768 noktada denetim gerçekleştirirken 2025 yılında da denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, il genelinde denetimlerine devam ediyor. Bu doğrultuda insan yoğunluğunun yaşandığı başta oteller olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile özel, tüzel kişilere ait her türlü yapı, bina, işyeri, işletme ve tesiste yangın güvenlik denetimleri gerçekleştiriliyor. Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği kapsamındaki kriterler çerçevesinde denetimlerini yapan ekipler, eksikliklere dair rapor oluşturuyor.

“EKİPLERİMİZ SÜREKLİ SAHADA DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİYOR”

Yangın Önlem ve Eğitim Şube Müdürlüğü ekiplerinin sürekli olarak sahada denetimler gerçekleştirdiğini belirten İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, “Özellikle yangın çıkışları, acil çıkışlar, yangın algılama sistemleri, davlumbazlara bakılmakta. Buna göre uygunluk ve denetim yazıları verilmekte. Bu denetimlerde vatandaşlarımızın Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine güvenmesini söylüyoruz. Her bir ayrıntıyı detaylı olarak inceleyerek denetim raporlarını uygun işletmelere vermekteyiz. Bazı otellerimiz, yurtlarımız, pansiyonlarımız da denetim için çağırıp yangın güvenliğinden emin olmak istiyor” dedi.

“2024’TE BİN 768 NOKTADA DENETİM YAPILDI”

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın 2024 yılında bin 768 noktada denetim yapıldığını kaydeden Daire Başkanı Gürhan İnal, “2025 yılında da denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Son bir haftada 14 adet itfaiye uygunluk raporu düzenlendi. Küçük eksiklikler de olsa bunları firma yetkililerine söyleyerek tamamıyla düzenlenmesini sağladık. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi olarak denetimlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımız her zaman bize güvensinler” ifadelerini kullandı.

“BİLİNÇLENMEYİ SAĞLAMAK İSTİYORUZ”

Denetimlerde; yağmurlama sistemi, duman algılama, yangın dolapları, paratoner, acil çıkış kapısı pozisyonlarının uygunluğu gibi hususların denetlendiğini dile getiren Yangın Önlem ve Eğitim Şube Müdürü Ercan Özçelik, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak rutin denetimlerimizin yanı sıra denetleme taleplerine cevap vermeye devam ediyoruz. Oteller, yurtlar, hastane, dershane gibi insanların yoğun olarak bulunduğu yerleri denetlemeye geldiğimizde yangın sistemlerini kontrol ediyoruz. Yangınlar genellikle ilk çıkış esnasında söndürülebilirse söndürülür. Biz onun için şunu diyoruz; yangınlar ilk çıktığı anda söndürülebilmeli. Bu da bilinçle olabilecek bir şey. Bu bilinçlenmeyi sağlamak için çalışıyoruz. Denetlediğimiz yerlerde bu uyarılarımızı yapıyoruz. Bize herhangi bir yerden yangın eğitimi ile ilgili talep geldiğinde de eğitim birimimiz cevap veriyor” şeklinde konuştu.