Aile Hekimleri'nden sonra Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri (ADSM), Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri (ADSH) ve devlet hastanelerinde görev yapan diş hekimleri de artan çalışma koşullarındaki zorluklar ve meslek icralarındaki olumsuzluklarla mücadele edebilmek için 14 Şubat'ta iş bırakacak.ANKARA (İGFA) - Diş hekimlerinin yıllardır iş yüklerini artırırken, çalışma koşulları da kötüleşerek, mesleklerini icra ederken karşılaştıkları engeller giderek daha dayanılmaz hale geldi. Kalitesiz malzemeler, sürekli arıza yapan cihazlar ve eksik personel yüzünden uygulamalarını en verimli şekilde gerçekleştiremeyen diş hekimleri, sağlık hizmeti alan halkın mağduriyet yaşamasına da neden oluyor.

17 Ocak tarihinde, Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklamada, "Birkaç hafta içinde sağlık branşlarında kadro ilanlarının yapılacağı" duyurulmuştu. Diş hekimleri de bu kadro ilanlarının bir an önce yayımlanmasını bekliyor.

Sahim-SEN Genel Başkanı Özlem Akarken, diş hekimlerinin yıllardır hak ettikleri çalışma koşullarını ve özlük haklarını talep ettiklerini ancak çözüm bulamamanın getirdiği umutsuzlukla iş bırakma kararı aldıklarını belirtti.

DİŞ HEKİMLERİ İSYANDA, ‘‘ARTIK YETER!’’

Diş hekimlerinin çalışma koşullarını iyileştirme talebinin zamanında karşılanmaması, bir eylem adımının atılmasına yol açtığını belirten Akarken, "Bugün, diş hekimleri büyük bir yalnızlık içinde ve çaresizce çalışma koşullarımızın iyileştirilmesini talep ediyorlar biz de onların yanındayız.. Sağlık Bakanlığı, yıllardır taleplerimize kayıtsız kalmakta. Bu durumu değiştirmek için bir araya gelerek sesimizi yükseltiyoruz. Hekimler, mağduriyet yaratan yönetmelik genelgelere tabi tutulamaz. Bu yönetmelik artık sağlık hizmeti sunulmasını engelleyen, başta diş hekimlerinin ve diğer hekimlerin sağlık kurumlarında çalışan her meslek grubunun emeklerinin karşılığını bulamadığı bir sistem haline geldi. Artık yeter!’’ diye konuştu.

“BU ŞARTLARDA SAĞLIK HİZMETİ VEREMEYİZ!”

Diş hekimlerinin karşılaştığı sorunların başında artan iş yükü, kalitesiz malzeme ve cihazların kullanım zorunluluğu, yardımcı personel eksikliği ve 4 Elle Çalışma Kuralı'nın uygulamaya konulamaması gibi ciddi problemler yer alıyor. Ayrıca, ek ödeme adaletsizliği ve mali hak kayıpları vatandaşların uzman diş hekimine ulaşamaması gibi konular da diş hekimlerinin huzursuzluklarını artırıyor.

Sağlıkta verimli bir hizmet sunulabilmesi için acil olarak düzenlemeler yapılmasını talep eden Sahim-SEN Genel Başkanı Özlem Akarken, diş hekimlerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, hastalara kaliteli hizmet verebilmek için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi ve personel sayısının arttırılması gerektiğini söyledi. Başkan Akarken, "Sağlık Bakanlığı’nın artık sağduyu ile hareket etmesini ve sağlık çalışanlarının haklı taleplerini dikkate almasını bekliyoruz. Bizim istediğimiz, daha iyi bir sağlık hizmeti ve adaletli bir çalışma ortamı. Yıllardır biriken bu sorunların çözülmemesi artık kabul edilemez." dedi.