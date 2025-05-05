Manisa Büyükşehir Belediyesi, zirai don mağduru üreticilere hibe gübre desteğini genişletti. Genişletilmiş hibe desteğinde son başvuru 30 Mayıs olarak açıklandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Mart ve Nisan 2025’te yaşanan zirai don afetinden zarar gören üreticilere yönelik hibe gübre desteğinin kapsamını genişletti.

Daha önce açıklanan yüzde 100 hibe sıvı gübre ve aminoasit desteği, artık tüm ilçelerde üzüm, kiraz, badem, ceviz, kayısı, şeftali, erik gibi ürünlerin üreticilerini de kapsayacak. Başvuru süresi ise 30 Mayıs’a kadar uzatıldı.

Başvurular, ‘Manisa İçin Tarım’ uygulaması üzerinden ‘Hibe-Destekler’ bölümünden veya https://manisaicintarim.manisa.bel.tr/login adresinden yapılabilecek.

Akıllı cihazı olmayanlar, merkezde Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan, diğer ilçelerde ise muhtarlık işleri şube müdürlüklerinden destek alabilecek.

Hibe, 20 dekar ve altı alana sahip, TARSİM sigortası olmayan ve hasar tespiti yapılmış üreticilere verilecek.

Desteğin amacı dışında kullanıldığının tespiti halinde, faizle birlikte geri tahsil edilecek.