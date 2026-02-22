İstanbul'da Maltepe Cumhuriyet Meydanı Ramazan ayının üçüncü gününde de birlik ve beraberliğin adresi oldu. Maltepeliler, Maltepe Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırında aynı sofrada buluşarak oruçlarını yine birlikte açtı. Meydanı dolduran vatandaşlar, ezanın okunmasıyla birlikte dualar eşliğinde iftarını açtı.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Nimet Karabulut da iftar programına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi, Ramazan ayının hayırlı olması temennisinde bulundu. Maltepe Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda kurulan iftar çadırında Ramazan ayı boyunca her gün yaklaşık bin kişiye sıcak yemek ikram edilecek. Belediye ekipleri, yemek dağıtımının yanı sıra düzenli hijyen ve organizasyon planlamasıyla da hizmetin aksamadan sürdürülmesini sağlıyor.

KARAGÖZ VE HACİVAT OYUNU ÇOCUKLARIN GÖZDESİ OLDU

İftar programının önemli bir etkinliği de Karagöz ile Hacivat oyunu oldu. Çocukların büyük bir ilgiyle takip ettiği oyun izleyenlere keyifli anlat yaşattı. İftar programına aileleriyle katılan vatandaşlar, aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen ve Maltepe Belediyesi'ne teşekkür etti.

Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği programda, Ramazan'ın manevi atmosferi meydanı sararken komşuluk ve paylaşma kültürü bir kez daha ön plana çıktı.

Maltepe'de Ramazan ayı boyunca iftar çadırının yanı sıra çeşitli sosyal destek ve dayanışma çalışmalarının da devam edeceği bildirildi. Belediye yetkilileri, Ramazan'ın ruhuna uygun olarak ihtiyaç sahiplerine yönelik desteklerin artırıldığını ifade etti.