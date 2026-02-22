Körfezray Metro Projesi'nde yoğun bir imalat süreci yürütülüyor. Proje kapsamında 95 Evler İstasyonu alan kapama çalışmaları nedeniyle deplase edilen Kaşkaldere bağlantı yolunun imalatları tamamlandı. Yeni yol, trafiğe açıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilecek olan Körfezray Metro Projesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Bölgenin ulaşım altyapısını güçlendirecek proje doğrultusunda istasyon sahalarında altyapı, kazı ve imalat süreçleri planlanan takvim çerçevesinde ilerlerken, sahada ise yoğun bir çalışma temposu yürütülüyor. Projenin 1. etabı çerçevesinde yapımına başlanan Körfez 95 Evler İstasyonu'nda ise durak alanlarına yönelik kapama çalışmaları gerçekleştirilirken, bölgedeki trafik akışının aksamaması için Kaşkaldere bağlantı yolunda deplase işlemi yapıldı.

KAŞKALDERE BAĞLANTI YOLU TAMAMLANDI

Büyükşehir ekipleri, 95 Evler İstasyonu alan kapama çalışmaları kapsamında deplase edilen Kaşkaldere bağlantı yolunun imalatlarını tamamladı. Proje çerçevesinde yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmalarının sona ermesiyle birlikte bölgedeki ulaşım akışını rahatlatacak önemli bir aşama daha geride bırakıldı. Söz konusu bağlantı yolu trafiğe açıldı. Yolun hizmete girmesiyle birlikte hem sürücülerin alternatif güzergâh ihtiyacının karşılanması hem de bölgedeki trafik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor.

Körfezray Metro Projesi, sahadaki güçlü organizasyon yapısı ve eş zamanlı yürütülen imalat süreçleri ile çalışmalarına tam zamanlı devam ediyor. Projede aktif olarak çalışan Tünel Açma Makinesi (TBM) 4'e yükselirken, toplam 28,7 kilometrelik ilk etapta yer alan 19 istasyonun 17'sinde çalışmalar aynı anda sürdürülüyor. İstasyon sahalarında gerçekleştirilen alan kapama, fore kazık, dolgu ve zemin etüdü çalışmaları ise titizlikle yürütülerek, altyapının sağlam temeller üzerine inşa edilmesini sağlanıyor.