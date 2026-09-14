Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlarına daha akıllı ve sürdürülebilir bir toplu taşıma hizmeti sunmak amacıyla, Horizon Europe programı kapsamında Avrupa Birliği Uzay Programı Ajansı (EUSPA) tarafından finanse edilen bir Avrupa Birliği (AB) girişimi olan JULIA Projesi'ne katıldı.

MANİSA (İGFA) - Gelişen teknolojiyle kentsel ulaşımın dijital dönüşümünü hızlandıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, JULIA Projesi Açık Çağrısı kapsamında seçilen toplu taşıma işletmecilerinden biri olarak, belirli bir yeniliği gerçek ortamda deneme fırsatı elde etti.

Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü'nün liderliğinde yürütülen ve belediye iştiraki MANULAŞ AŞ tarafından sahada uygulanan proje sayesinde, şehir merkezine hizmet veren belediye otobüslerine, Avrupa'nın gelişmiş Galileo uydu sistemi ile iletişim kuran geçici konum belirleme cihazları takılacak. Bu sistem sayesinde, trafikteki otobüslerin gerçek zamanlı konumları santimetre düzeyinde bir hassasiyetle takip edilebilecek. Dar sokaklarda veya yoğun caddelerde uydu sinyalinin kesilmesi gibi sorunların önlenmesi sayesinde, vatandaşların otobüs duraklarındaki bekleme süreleri çok daha doğru bir şekilde hesaplanacak. Elde edilecek saha deneyimi, Manisa'da yolcu yoğunluğuna göre güzergâhlarını dinamik olarak ayarlayabilen akıllı ve esnek otobüs hatlarına gelecekte geçilmesi için de sağlam bir temel oluşturacak.

MALİYETLER AVRUPA BİRLİĞİ FONLARI TARAFINDAN KARŞILANIYOR

Belediye bütçesinden herhangi bir harcama yapılmaksızın tamamen Avrupa Birliği hibesi ile gerçekleştirilecek olan bu test süreci, vatandaşların günlük ulaşımlarını hiçbir şekilde aksatmayacaktır. Otobüslerde kalıcı bir değişiklik gerektirmeyecek olan geçici cihazlar, belirli bir test süresinin ardından kaldırılacaktır. Proje, Manisa'nın ulaşım kalitesini Avrupa standartlarına yükseltmek ve modern gereksinimleri şehre entegre etmek yönünde atılmış önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.