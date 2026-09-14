Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Karadenizliler Mahallesi'nde hayata geçirilecek 'Makine İkmal Atölye Binaları Projesi' için ihale gerçekleştirildi. İhalede en düşük teklif 511 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin araç bakım, onarım, yıkama ve depolama faaliyetlerini daha modern ve düzenli şartlarda yürütmesini sağlayacak 'KBB Makine İkmal Atölye Binaları Projesi', İzmit ilçesi Karadenizliler Mahallesi'nde bulunan toplam 50 bin metrekarelik parsel alanı üzerinde gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ihale salonunda gerçekleştirilen ihalede teklifler EKAP üzerinden online olarak alındı. 9 firma veya firma ortaklığının katıldığı ihalede en düşük teklif 511 milyon TL olarak kayıtlara geçti. Yüklenici firmanın belirlenmesiyle birlikte projenin yapım aşamasına geçilmesi planlanıyor.

ÇOK SAYIDA YENİ YAPI ALANI

Proje kapsamında farklı kullanım amaçlarına yönelik çok sayıda yapı ve açık alan düzenlemesi bulunuyor. Bu kapsamda 'Güvenlik Yapısı', 'Asfalt ve Üretim Tesis Lokali', 'Bakım Atölyeleri', 'Atık Alanı', 'Ağır Vasıta Otoparkı', 'İdari Otopark', 'Enerji Merkezi', 'Çökeltme Havuzu', 'Araç Dış Yıkama Alanı', 'Makine İkmal Araç Parkı' ile 'Kar Küreme ve Tuzlama Araç Park Alanı' yapılacak.

Proje kapsamında, bakım ve onarım çalışmalarının farklı ihtiyaçlara göre yürütülebileceği dört ayrı atölye hayata geçirilecek. Bu atölyelerde kaporta, kumlama, hafif şase ve ağır şase çalışmaları gerçekleştirilecek. Ayrıca araçların dış yıkama işlemlerinin yapılacağı alanın yanı sıra ağır vasıta otoparkı ve Makine İkmal araç parkı da oluşturulacak. Tesis içerisinde ayrıca asfalt ve üretim tesislerine yönelik lokal, enerji merkezi, atık alanı ve çökeltme havuzu gibi yardımcı birimler de bulunacak. Kar küreme ve tuzlama araçları için özel park alanının da yer alacağı proje ile Büyükşehir Belediyesi'nin araç filosuna yönelik bakım, onarım, temizlik ve depolama faaliyetlerinin daha etkin şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

TOPLAM 14 BİN 723 METREKARE İNŞAAT ALANI

'Makine İkmal Atölye Binaları Projesi' kapsamında yapılacak yapıların toplam inşaat alanı 14 bin 723.17 metrekare olacak. Projede özellikle bakım atölyeleri önemli bir yer tutacak. Buna göre 'Kaporta Bakım Atölyesi' 1.246,95 metrekare zemin kat ve 125 metrekare birinci kat, 'Kumlama Bakım Atölyesi' 1.758,15 metrekare, 'Hafif Şase Bakım Atölyesi' 2.100,87 metrekare zemin kat ve 270 metrekare birinci kat, 'Ağır Şase Bakım Atölyesi' ise 2.631,78 metrekare zemin kat ve 1.125 metrekare birinci kat olarak planlandı.