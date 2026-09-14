Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde sürdürdüğü altyapı yenileme çalışmaları kapsamında Hacıyusuflar Mahallesi'nde içme suyu hattını modernize ediyor.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde sürdürdüğü altyapı yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde devam eden altyapı yenileme hamlesi kapsamında Hacıyusuflar Mahallesi'nde yürütülen içme suyu çalışmaları son aşamaya geldi.

MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen, mahallede daha sağlıklı, kesintisiz ve güvenilir içme suyu sağlamak amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Çeçen, proje kapsamında toplam 4 bin 335 metre uzunluğunda içme suyu hattı inşa edildiğini söyledi. Çeçen, ayrıca mahalleye 100 metreküp kapasiteli içme suyu deposu, 3 basınç kırıcı vana, 4 yangın hidranti, 80 abone bağlantısı ve 9 hat kesme vanası kazandırıldığını ifade etti.

YAKLAŞIK 12 MİLYON TL'LİK YATIRIM

Yaklaşık 12 milyon TL maliyetle hayata geçirilen projenin tamamlanmasıyla Hacıyusuflar Mahallesi'nin içme suyu altyapısının uzun yıllar hizmet verecek şekilde güçlendirileceği bildirildi. Çeçen, kalan imalatların da kısa sürede tamamlanacağını belirterek, MASKİ'nin Malatya genelinde altyapıyı güçlendirmeye devam edeceğini kaydetti.

Hacıyusuflar Mahalle Muhtarı Nevzat Alan ise mevcut hatlarda zamanla arızalar oluştuğunu, bu nedenle MASKİ'ye başvurduklarını söyledi. Alan, hatların yenilenmesi ve deponun büyütülmesi yönündeki taleplerinin kabul edildiğini belirterek, Sami Er ve MASKİ ekiplerine teşekkür etti.