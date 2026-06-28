Manisa Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte il genelinde haşere ve vektörlerle mücadele çalışmalarını Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde aralıksız sürdürdü. Vatandaşların yaz aylarını daha sağlıklı, huzurlu ve konforlu geçirmesini hedefleyen ekipler, 17 ilçenin tamamında gece gündüz esasına göre yoğun bir çalışma yürütüyor.

MANİSA (İGFA) - Şehzadeler ve Yunusemre ilçe merkezlerinde gerçekleştirilen çalışmalarda, Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Vektörlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sulak alanlar, rögarlar, çöp konteynerleri ve kışlaklarda düzenli denetim ve ilaçlama faaliyetlerini sürdürdü. Bu kapsamda 30 araçtan oluşan filo ile ilçe genelinde eş zamanlı gece ilaçlaması gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yürütülen çalışmaların kesintisiz devam ettiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: 'Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte haşere ve vektörle mücadele çalışmalarımızı 17 ilçemizde planlı ve bilimsel yöntemlerle sürdürüyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve yaşam kalitesini yükseltmektir. Ekiplerimiz sahada gece gündüz görev başında. Hem ilaçlama faaliyetlerimizi hem de kaynak kontrolünü titizlikle yürütüyoruz. Vatandaşlarımızdan da özellikle ev ve bahçe çevrelerinde su birikintisi oluşturmamaları konusunda hassasiyet bekliyoruz.'

Veteriner İşleri Daire Başkanı Mehmet Bayram, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatlarıyla 17 ilçede ilaçlama çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, 'Manisa'nın 17 ilçesinde 141 saha personelimiz 54 aracımız ile hizmet vermekteyiz' dedi.