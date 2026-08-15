Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından düzenlenen 4-6 Yaş Yaz Kur'an Kursu, minik öğrencilerin ve ailelerinin katıldığı anlamlı bir kapanış programıyla sona erdi.

KAYSERİ (İGFA) - Yaz dönemi boyunca Kur'an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra yaş gruplarına uygun çeşitli etkinliklerle keyifli ve verimli bir dönem geçiren çocuklar, kapanış programında bir araya geldi.

Çocukların neşesi ve heyecanının renk kattığı programda çeşitli etkinlikler gerçekleştirilirken, minik öğrenciler yaz dönemi boyunca öğrendiklerini pekiştirme ve eğlenceli vakit geçirme fırsatı buldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. olarak çocukların sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sunan çalışmaların yanı sıra, değerler eğitimine yönelik programlarla da çocukların gelişimine destek verilmeye devam ediliyor.

Programın sonunda çocuklara katılımlarından dolayı çeşitli hediyeler takdim edilirken, 4-6 Yaş Yaz Kur'an Kursu güzel anılarla tamamlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., çocukların eğitim, gelişim ve sosyal yaşamlarına katkı sağlayan etkinliklerini sürdürecek.