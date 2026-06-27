Üstyapı çalışmalarıyla vatandaşların ulaşım konforunu artıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor. Bu kapsamda Darıca Emek Mahallesi'nde, Kroman Çelik ile Marmaray tren hattı arasında yer alan Dutluk Sokak'ta yürütülen üstyapı yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

KOCAELİ (İGFA) - Bölgede ulaşım kalitesini artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Dutluk Sokak'ın altyapısı ve üstyapısı modern bir görünüme kavuşturuluyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından şimdiye kadar 5 bin 100 ton plent miks temel (PMT) malzeme ile 2 bin 700 ton bitümlü temel asfalt ve 2 bin 400 ton binder asfalt serimi yapıldı.

ALTYAPI GÜÇLENDİRİLDİ

Yol yenileme çalışmalarının yanı sıra bölgede yağmur suyu altyapısı da baştan sona yenilendi. Bu kapsamda yaklaşık bin metre uzunluğunda yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirilerek, özellikle yoğun yağışlarda yaşanabilecek su birikintilerinin önüne geçilmesi hedeflendi.

AYDINLATMA VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ

Çalışmalar kapsamında sokak boyunca 32 adet galvaniz aydınlatma direğinin montajı tamamlandı. Bu sayede hem sürücüler hem de yayalar için daha güvenli bir ulaşım ortamı sağlandı. Bölgeye estetik bir görünüm kazandıracak ve yayaların rahatça yürüyebilmesine imkân tanıyacak 4 bin 400 metrekarelik baskı beton kaldırım çalışmaları ise devam ediyor.

SON KAT ASFALT SERİLECEK

Büyükşehir ekipleri tarafından yürütülen çalışmaların devamında yolun son katmanı olan bin 500 ton aşınma asfaltı serilecek. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Dutluk Sokak; modern altyapısı, yenilenen üstyapısı ve çevre düzenlemeleriyle vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım imkânı sunacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarıyla vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya ve daha güvenli ulaşım ağları oluşturmaya devam edecek.