Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde yürütülen çalışmalarla kent hafızasında önemli bir yere sahip Millet Düzü'nü yeniden gün yüzüne çıkarak çalışmalar devam ediyor.

ORDU (İGFA) - 495 fore kazık imalatının tamamlandığı Millet Düzü alanında 2 katlı otopark alanının gro beton imalatları devam ediyor. Çalışmaları yakından takip eden ve inşaat alanında incelemelerde bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 'Çalışmaların tamamlanmasıyla trafik sorunu çözülecek ve şehir yeni bir yaşam merkezi kazanmış olacak. Ordumuza hayırlı olsun' dedi.

'ŞEHİR YENİ BİR YAŞAM ALANINA KAVUŞACAK'

5 bin metrekare alanda 2 katlı otopark yapılacağını söyleyen Başkan Güler şöyle konuştu:

'Ordu'nun en tarihi yeri Millet Düzü'nde yaklaşık 5 bin metrekare yerimiz var. Perde beton çalışmaları yapılıyor. Malzemeler kaldırılarak 2 katlı otopark yapılacak. Üstünde de çok güzel bir meydan ve tesisler yer alacak. İnşallah Ordumuz Millet Bahçesi ile entegre olarak Millet Düzü'ne de kavuşmuş olacak. Eski Valilik Binasının da bulunduğu bu bölgede 3 farklı alanda çalışmalarımız var. Çalışmaların tamamlanmasıyla şehrin trafik sorunu çözülecek ve yaşam merkezi kazanmış olacağız. Ordumuza hayırlı olsun'

'BÖLGE TAM BİR ŞANTİYE ALANINA DÖNÜŞTÜ'

Millet Bahçesi, eski Cumhuriyet Otoparkı ve Millet Düzü'nde yürütülen kapsamlı çalışma ile bölgenin tam bir şantiye alanına dönüştüğüne dikkat çeken Başkan Güler açıklamalarına şöyle devam etti:

'2 katlı otopark yapılacağı için çalışmalar deniz seviyesinin altında yürütülüyor. Bu nedenle çok güzel bir şekilde sızdırmazlık duvarları yapıldı. Burası tam bir şantiye alanına dönüştü.

Cumhuriyet Otoparkın da yer aldığı alanda sürdürülen çalışmalarda tam 6 iş makinesi çalışıyor. Bu mühendislik açısından da harika bir uygulama. Cumhuriyet otoparkı alanında çalışan iş makinesi eksi 28 metreye iniyor. Orada yer altı suyu ve hamam deresinin etkisi var. Başlı başına bir mühendislik çalışması.

Yaptığımız çalışmaların hem Ordu ekonomisine katkısı var hem de teknolojik olarak büyük bir kazanım var. Mühendislerimiz, teknisyenlerimiz de burada yetişmiş ve tecrübe kazanmış oluyor. Uygulama açısından da bir çeşitlilik. Bir taşla birkaç kuş vurmuş oluyoruz'

2 KATLI OTOPARKI VE TİCARET MERKEZLERİ İLE TAM BİR CAZİBE MERKEZİ

Ticaret merkezi ve 2 katlı yeraltı otoparkı olarak hizmet verecek olan Millet Düzü, çevrede bulunan tarihi yapılarla uyumlu bir dış cephe tasarımı ile modern şekilde hayata geçirilecek.

5 bin 700 metrekare alanda hayata geçirilecek çalışmalar kapsamında 1 adet restoran binası, 43 adet dükkan ve 14 adet ofis hizmete sunulacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla halkın zaman geçirebileceği meydan da vatandaşların kullanımına sunulacak.