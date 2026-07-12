MASKİ Genel Müdürlüğü, 17 ilçede yürüttüğü klorlama ve dezenfeksiyon çalışmalarıyla 2026 yılında yüzde 99 başarı oranına ulaştı.

MANİSA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde yürüttüğü klorlama ve dezenfeksiyon çalışmalarıyla vatandaşlara sağlıklı ve güvenli içme suyu ulaştırmaya devam ediyor.

17 ilçede, 17 araç ve 34 personelle aralıksız sürdürülen içme ve kullanma suyu klorlama çalışmaları sayesinde Manisa, 2026 yılında klor bakiye ölçümlerinde yüzde 99 başarı oranına ulaşarak Türkiye'nin en başarılı illeri arasında yer aldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, halk sağlığını korumak ve vatandaşlara güvenli içme suyu ulaştırmak amacıyla klorlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

İçme suyu kaynaklarından şebekeye, depolardan vatandaşların musluklarına uzanan süreçte gerçekleştirilen düzenli kontroller ve teknolojik takip sistemiyle suyun her aşaması titizlikle denetleniyor.

17 ARAÇ VE 34 PERSONELLE KESİNTİSİZ HİZMET

Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri, Manisa merkez ve ilçelerinde 17 araç ve 34 personelle personelle klorlama faaliyetlerini aralıksız yürütüyor.

İçme suyu depolarında tam otomatik klor dozaj sistemleri kullanılırken, klorlama ünitelerinin bakım ve kontrolleri düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Mahallelerde yapılan saha ölçümleriyle suyun klor seviyesi sürekli takip edilerek vatandaşlara sağlıklı ve güvenli içme suyu ulaştırılması sağlanıyor.

MANİSA, TÜRKİYE'NİN EN BAŞARILI İLLERİ ARASINDA

Sahadaki ekipler, portatif dijital klor ölçüm cihazlarıyla gerçekleştirdikleri ölçümleri anlık olarak tabletlere entegre özel yazılıma aktarıyor. Böylece elde edilen veriler idare tarafından takip edilip değerlendirilerek olası aksaklıklara hızlı şekilde müdahale ediliyor. Bu sistem sayesinde içme suyunun mikrobiyolojik uygunluğu sürekli kontrol altında tutuluyor. Bu kapsamda yürütülen başarılı çalışmaların başarısı, resmi verilerle de ortaya konuldu. 2026 yılı içerisinde Halk Sağlığı tarafından gerçekleştirilen klor bakiye ölçümlerinde yüzde 99 başarı oranına ulaşan MASKİ, bu sonuçla Türkiye'nin klorlama çalışmalarında en başarılı illeri arasında yer aldı.