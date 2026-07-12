Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK AŞ., 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında hazırladığı özel sergiyi 15-19 Temmuz tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Büyükşehir Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşturacak.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde eğitim, kültür ve mesleki gelişim alanlarında faaliyetlerini sürdüren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapacak.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Büyükşehir Sanat Galerisi'nde düzenlenecek '15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Sergisi', 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek açılış programıyla ziyaretçilere kapılarını açacak. Sergi, 19 Temmuz'a kadar vatandaşların ziyaretine açık olacak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın eğitim, kültür ve sosyal belediyecilik vizyonu doğrultusunda hazırlanan sergi, Türk milletinin 15 Temmuz 2016 gecesi ortaya koyduğu demokrasi, millî irade, birlik ve beraberlik mücadelesini sanat aracılığıyla yaşatmayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.

Serginin dikkat çeken bölümlerinden birinde KAYMEK Dekoratif Tablo Yapımı ve Resim branşı öğretmenleri tarafından hazırlanan sanatsal kabartma yazılar ile 15 Temmuz ruhunu yansıtan özgün görseller yer alacak. Demokrasi, millî irade, vatan sevgisi, birlik ve beraberlik temalarının işlendiği eserler, ziyaretçilere hem duygu dolu hem de anlam yüklü bir sanat deneyimi sunacak.

Serginin diğer bölümünde ise farklı tekniklerle hazırlanan el yapımı tablolar sanatseverlerin beğenisine sunulacak. KAYMEK eğitmenlerinin özgün çalışmalarından oluşan eserler, sanatın estetik yönünü ön plana çıkarırken kurumun üretken eğitim anlayışını da yansıtacak.

Millî hafızanın canlı tutulmasına katkı sunmayı hedefleyen sergi, 15 Temmuz'un anlam ve önemini sanatın birleştirici gücüyle buluşturarak ziyaretçilere hem tarihî bilinç hem de estetik bir bakış açısı kazandıracak.