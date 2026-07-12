Kayseri Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Çiçek Şenliği Fotoğraf Yarışmasında dereceye girenleri ödülleri, düzenlenen törenle verildi. Ödül almaya hak kazananların aileleriyle birlikte katıldığı ödül programı renkli görüntülere sahne oldu.

KAYSERİ (İGFA) - Ali Dağı 360 Kafe'de gerçekleştirilen programda konuşan Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri'de günlerce konuşulan bir etkinliğe imza attıklarına dikkat çekerek, 'Şehrimizde ilk defa bir Çiçek Şenliği düzenlendi. Talas Türk Dünyası Millet Bahçesi 6 gün boyunca on binlerce insanın bir araya geldiği bir çiçek tarlasına dönüştü. Bu kadar güzellik bir arada olunca, bunu bir fotoğraf yarışmasıyla hafızalara kazıyalım istedik. Sizler de katıldınız ve çok güzel eserler ortaya koydunuz. Hepinizi tebrik ediyor, başarılarınızın daim olmasını diliyorum' dedi.

Başkan Yalçın'ın konuşmasının ardından birinci İremnur Ünal'a TAREM'de üretilen ahşap oyma çiçek tablosu, Talas Klasik Sanatlar Atölyesinde geleneksel yöntemlerle üretilen kağıt üzerine işlenmiş ebru tablosu ve saksıda çok sayıda çiçek hediye edildi.

2. Ahmet Yıldırım, 3. Mehmet Aramaz ile mansiyona layık görülen Sena Yavan ve Beyza Everekli'ye de yine Talas Klasik Sanatlar Atölyesinde geleneksel yöntemlerle üretilen kağıt üzerine işlenmiş ebru tablosu ve çiçek hediye edildi.

Ödül alan yarışmacılar da kendilerine böyle bir fırsat verildiği için çok mutlu olduklarını ve düzenlenen ödül töreni için de Başkan Yalçın'a teşekkür ettiklerini dile getirdi