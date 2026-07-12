Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, can ve mal güvenliğinin yanı sıra doğal varlıkların korunmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Kırsal mahallelere hibe edilen yangın söndürme tankerleri ve verilen gönüllü itfaiyecilik eğitimleri ile yangınlara karşı toplumsal bilinç her geçen gün daha da güçleniyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kırsal bölgelerde yangınlara hızlı ve etkili müdahale edilebilmesi amacıyla 2012 yılında başlatılan proje kapsamında bugüne kadar toplam 105 adet yangın söndürme tankeri dağıtıldı. Bu kapsamda Büyükşehir; Başiskele'ye 8, Derince'ye 4, Dilovası'na 1, Gebze'ye 5, Gölcük'e 7, İzmit'e 17, Kandıra'ya 41, Karamürsel'e 13, Kartepe'ye 5 ve Körfez'e 4 adet yangın söndürme tankeri kazandırarak kırsalda güçlü bir müdahale ağı oluşturdu.

OLASI KAYIPLAR EN AZA İNDİRİLİYOR

Türkiye genelinde 2001 yılında hayata geçirilen 'Gönüllü İtfaiyecilik Projesi' kapsamında şuan Kocaeli'de 5 gönüllü itfaiye aracı ile birlikte 105 köy yangın tankeri aktif olarak hizmet veriyor. Bu araç ve ekipmanların sürekli faal tutulması sağlanırken, tanker bulunan kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara düzenli olarak gönüllü itfaiyecilik eğitimleri veriliyor. Bu sayede profesyonel ekipler olay yerine ulaşana kadar yangınlara ilk anda doğru ve güvenli müdahale edilmesi sağlanıyor, olası can ve mal kayıpları en aza indiriliyor.

YANGINA İLK MÜDAHALE BİLGİSİ KAZANDILAR

Büyükşehir, Gölcük ilçesi Ümmiye Mahallesi'nde yangın söndürme tankerleri için gönüllü itfaiyecilik eğitimi düzenlendi. Yaklaşık 25 mahalle sakininin katıldığı eğitimde; tanker kullanımı, yangınlara ilk müdahale yöntemleri ve yangın güvenliği konularında hem teorik hem de uygulamalı bilgiler paylaşıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal mahallelerde başlattığı eğitim seferberliği ise hız kesmeden devam edecek.

FARKINDALIK ARTIRILDI

Eğitimin ardından mahalle sakinlerine yangın farkındalığını artırmaya yönelik bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Yapılan uyarılarda; ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, sigara izmaritlerinin çevreye atılmaması, çocukların yangın güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi ve olası bir yangın durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin vakit kaybetmeden aranması gerektiği özellikle vurgulandı.