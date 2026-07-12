Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilen Sarımsaklı Barajı Mesire Alanı, Kayserililerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin 29 milyon TL'lik yatırımla yenilediği ve son süreçte ise yeni dokunuşlar yaptığı mesire alanı özellikle hafta sonları yüzlerce ziyaretçi ağırlıyor.

KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin daha yeşil, daha temiz ve doğal alanlarıyla yaşam kalitesi üst seviyede bir şehir için imza attığı yeşil alan çalışmaları aralıksız sürerken bu çalışmalar meyvesini veriyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi tarafından kapsamlı peyzaj ve altyapı yenileme çalışmaları ile yeni bir çehreye bürünen Melikgazi ilçesinde bulunan Sarımsaklı Barajı Mesire Alanı, doğaseverlerden büyük ilgi görüyor. Yenilenen yüzüyle nezih bir ortam sunan mesire alanı, henüz yaz ayları gelmeden gördüğü yoğun ilginin yaz aylarında artmasıyla birlikte adeta dolup taşıyor.

Mesire alanına akın eden vatandaşlar piknik yapıp spor, oyun, eğlence ve yürüyüşlerle doğanın tadını çıkarırken, Sarımsaklı Barajı Mesire Alanı kavuştuğu yeni görünümle ziyaretçilerinden tam not alıyor.