Bursa Büyükşehir Belediyesi, Sırplar tarafından gerçekleştirilen Srebrenitsa katliamını unutturmamak ve hayatını kaybedenleri yad etmek amacıyla 'İnsanlığın Vicdanında Srebrenitsa' temalı anma programı düzenledi.

BURSA (İGFA) - Tayyare Kültür Merkezi'ndeki programa, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'nın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Ayhan Salman, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Filibe Müftüsü Taner Veli, İl Müftü Vekili Muharrem İslamoğlu, Bosna Hersek ve Bosna Sancak bölgesi derneklerinin yöneticileri, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, 'İnsanlığın Vicdanında Srebrenitsa, Hakan Aydın'ın Gözünden Marş Mira (Barış Yürüyüşü) Fotoğraf Sergisi'nin açılışıyla başladı. Protokol üyeleri, sanatçı Hakan Aydın'ın anlatımıyla, Srebrenitsa'da her yıl düzenlenen Marş Mira yürüyüşü ile kimlik tespiti tamamlanan kurbanların cenaze törenlerini yansıtan fotoğraf sergisini gezdi. Serginin ardından yapılan anma programı, İmam Hatip Muhammet Lütfi Taşçı'nın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

'ARADAN GEÇEN YILLAR, YAŞANANLARIN ACISINI HAFİFLETMEDİ'

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, konuşmasına Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yıldönümünde hayatını kaybeden canları anarak başladı. Srebrenitsa'da yaşananların bütün insanlığın vicdanında derin izler bıraktığını söyleyen Başkan Vekili Biba, 'Temmuz 1995'te, dünyanın gözleri önünde binlerce masum insan sadece kimlikleri ve inançları nedeniyle katledildi. Anneler evlatsız, çocuklar babasız kaldı. Aradan geçen yıllar, yaşananların acısını hafifletmedi. Bizlere düşen görev, benzer acıların bir daha yaşanmaması için ortak vicdanı güçlendirmektir. Bu nedenle Srebrenitsa'yı anmak, geleceğe karşı da sorumluluk almaktır' dedi.

Açılışı yapılan fotoğraf sergisinin yalnızca kareler sunmadığının altını çizen Başkan Vekili Biba, yaşananların unutulmaması gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Tarih boyunca zulmün karşısında, mazlumun yanında durmayı ilke edinmiş bir medeniyetin evlatları olduklarını belirten Başkan Vekili Biba, 'Nerede bir gözyaşı varsa onu dindirmeyi, nerede bir haksızlık varsa ona karşı ses yükseltmeyi insanlık vazifesi olarak görüyoruz. Dili, dini, milliyeti ne olursa olsun; masum bir insanın hayatına kastetmek bütün insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Bu anlayışla Srebrenitsa'da hayatını kaybeden kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz. Geride kalan ailelerinin acısını yürekten paylaşıyoruz. Rabbim, dünyayı savaşların değil barışın, nefretin değil; merhametin, ayrışmanın değil; kardeşliğin hâkim olduğu bir geleceğe ulaştırsın' diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Avrupa'nın göbeğinde, göz ve saç renkleri kendilerine benzeyen ama inançları farklı olan Müslüman Boşnakların soykırıma uğradığını söyledi. Yaşanan acıları lanetlediklerini belirten Salman, 'Soykırım, kendilerine 'medeni' diyen Avrupa'nın göbeğinde yaşandı. Aliya İzzetbegoviç, 'Soykırımı asla unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır' demiştir. Ben de dedeleri Bosna'dan gelen bir kardeşinizim. Dedelerimiz de benzer soykırımları yaşamış. O nedenle unutmamak çok önemlidir. Aliya'nın dediği gibi 'Evlatlarınızı iyi, saygılı ve asil yetiştirin. Ama güçlü olmalarını isteyin. Çünkü medeni dünya güçten başta hiçbir şeyden anlamaz'. Cumhurbaşkanımızın 'Dünya 5'ten büyüktür', 'Daha adil bir dünya mümkündür' demesi bu yüzden kıymetlidir. Millet olarak güçlü olmaktan başka çaremiz yok' dedi.

'BİZİM MEDENİYETİMİZ MERHAMET MEDENİYETİDİR'

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ise, Srebrenitsa'nın 8372 şehidin adı ve soykırımın yaşandığı bir yer olduğunu dile getirdi. Bugün dahi yakınlarının mezarlarını arayanların olduğunu hatırlatan Gözgeç, 'Soykırım dünyanın gözü önünde yaşandı. Aliya İzzetbegoviç, 'Srebrenitsa, insan onurunun ve ahlakının sınandığı bir yerdir' demiştir. Bugün de Gazze'de yaşananlar karşısında dünya yine sessizdir. Tüm bunlar yaşanırken insanlığın ortak vicdanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Bizim medeniyetimiz merhamet medeniyetidir. Tüm dünyanın da merhamet medeniyetine ihtiyacı vardır' diye konuştu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise, acıyı diri tutmak ve geleceği yeniden inşa edecek bir bilinci oluşturmak adına bir araya geldiklerini söyledi. Uygarlığın ortasındaki Srebrenitsa'da soykırım yaşandığını ifade eden Yılmaz, 'Türk Milleti olarak yüzyıllarca Balkanlarda kimsenin dinine ve kimliğine karışmadan bir arada yaşama kültürünü ortaya koyduk. Son yüzyılda yaşananlar Avrupa'nın hiçbir zaman medeni olmadığı bir kez daha göstermiştir. Umarım bu acıdan dersler çıkarmaya devam ederiz. Aliya İzzetbegoviç başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum' dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Vekili Biba tarafından fotoğraf sanatçısı Hakan Aydın'a günün anısına hediye takdim etti. Ardından İl Müftü Vekili Muharrem İslamoğlu, soykırımda hayatını kaybedenler anısına dua okudu. 'Nereye gidiyorsun Aida' isimli film gösterimiyle devam eden programın sonunda, katılımcılara aşure ikram edildi.