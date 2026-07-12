Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesi Camikebir Mahallesi'nde bulunan 5 asırlık Bedesten'i ziyaret ederek Vakıflar Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından tamamlanan restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç, Camikebir bölgesinde faaliyet gösteren işletmeleri de ziyaret ederek esnaflar ve vatandaşlarla da sohbet etti.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2027 TÜRKSOY Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri'nin sahip olduğu tarihi ve kültürel tüm zenginlikleri korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak amacıyla önemli çalışmalar gerçekleştirirken bu doğrultudaki tüm çalışmalara da güçlü şekilde destek vermeye devam ediyor.

Bu çerçevede, Melikgazi ilçesi Camikebir Mahallesi'nde, Kayseri Ulu Camii yanı başında bulunan ve 5 asrı aşkın süredir ayakta duran Bedesten'de, Büyükşehir Belediyesi'nin de destek verdiği restorasyon çalışmaları Vakıflar Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından tamamlanandı.

Süreci yakından takip eden Başkan Büyükkılıç, tamamlanan restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir ile Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanı Gürcan Senem'den detaylı bilgi aldı.

Büyükkılıç'a incelemeleri esnasında Kayseri Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir, Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Daire Başkanı Gürcan Senem, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Mustafa Cihat Türkmen, Zabıta Daire Başkanı Ahmet Teke, müdürler ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç incelemelerinin ardından Bedesten'de açıklamalarda bulunup, tarihi yapının kazanacağı fonksiyon ile bölgeye katacağı canlılığa değinerek, şunları söyledi: 'Kamuoyunda bedesten diye bilinen, değişik zamanlarda değişik fonksiyonlar yüklenmiş olan önemli bir tarihi eserle iç içeyiz. 1497 yılında yapılmış tarihi bir eser. Son süreçte de halıcılarla ilgili güzel fonksiyonları vardı. Burası değişik fonksiyonlar açısından değerlendirilebilir. Bunlardan en önemlilerinden biri gerek Yahyalı'da gerek Bünyan'da gerekse geçmiş dönemlerde değişik ilçelerimizde, il merkezimizde halıcılıkla ilgili yapılmış yüzlerce çalışma var.'

Camikebir Medresesi Gün Yüzüne Çıkıyor

Kayseri'nin tarihine sahip çıkan bir şehir olduğunu kaydeden Büyükkılıç, Camikebir bölgesindeki çalışmalar esnasında rastlanılan medrese yapısına da ayrı bir parantez açarak, 'Yine hatırlanacağı üzere Camikebir'imizin kıblesindeki özelliksiz yapıların kaldırılması suretiyle orada bir peyzaj düzenlemesine ortam hazırlamaya çalıştık. Önemli bir sürprizle karşılaştık; oradan çıkan Mehmet Melikgazi Dönemine ait olan medrese. Orayı yine Vakıflar Genel Müdürlüğümüzle yapmış olduğumuz protokol gereği kazı çalışmalarını, projelendirme ve restorasyon çalışmalarını da hayata geçirerek şehrimize kazandırma yönündeki gayretimizi de sürdürüyoruz' diye konuştu.

Bedesten restorasyon projesinde emeği geçenlere de teşekkür eden Büyükkılıç, 'Burayı inşallah halı ile ilgili müzeleştirme ve turizm odaklı halılarla yapılacak çalışmalarda yer alma adına önemli bir fonksiyon yükleme yönünde iyi niyetimizi buradan paylaşıyoruz' ifadelerini kullandı.

Restorasyon çalışmaları tamamlanan 5 asırlık tarihi yapı kazanacağı yeni fonksiyon ile şehrin tarihi ve kültürel kimliğini öne çıkaran merkezlerden biri olarak hizmet verecek.

Öte yandan kentin dört bir yanında faaliyet gösteren esnaflarla sık sık bir araya gelmeye özen gösteren ve bulduğu her fırsatta esnaf dükkânlarını ziyaret eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin kalbinde, Camikebir bölgesinde faaliyet gösteren işletmeleri de ziyaret etti.