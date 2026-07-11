Mardin Önder İmam Hatipliler Derneği, çevre duyarlılığını artırmak amacıyla Artuklu ilçesinde geniş katılımlı bir orman temizliği etkinliği düzenledi. Yaz okulu öğrencilerinin de destek verdiği etkinlikte tonlarca atık toplandı.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Çevre bilincini genç nesillere aşılamak ve doğanın korunmasına katkıda bulunmak amacıyla anlamlı bir projeye imza atıldı. Önder Genel Merkezi tarafından Türkiye genelinde başlatılan '81 İlde Orman Temizliği Seferberliği' kapsamında, Mardin Önder İmam Hatipliler Derneği de sahaya indi.

Artuklu ilçesindeki ormanlık alanda gerçekleştirilen etkinliğe dernek üyelerinin yanı sıra yaz okulu öğrencileri yoğun katılım gösterdi. Doğaya terk edilen plastik, kağıt, cam ve benzeri tehlikeli atıklar, gençler tarafından tek tek toplandı.

Etkinlik boyunca gençlere çevre bilinci ve sürdürülebilirlik üzerine uygulamalı eğitimler verildi. Çevre temizliğinin tek bir günle sınırlı kalmaması gerektiğinin altını çizen Mardin Önder Dernek Başkanı Enes Güneş, doğayı korumanın insani bir görev olduğunu belirtti.

Güneş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 'Doğa bizlere bırakılmış bir emanettir. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için bugün teşkilatımız ve yaz okulu öğrencilerimizle birlikte sahadaydık.

Temiz ve sağlıklı bir gelecek için sürdürülebilir çevre bilincini güçlendirmek, ormanlarımızı korumak zorundayız. 'Bugünün elleri, yarının büyük sorumluluklarıyla buluşuyor' diyerek, daha temiz bir çevre için küçük büyük demeden hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.'

Etkinlik, toplanan atıkların geri dönüşüm ve çöp merkezlerine taşınmasının ardından, katılımcıların çevre koruma sözü vermesiyle son buldu.