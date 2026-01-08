Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, gece saatlerinde başlayan fırtına ve şiddetli sağanak yağışa karşı seferber oldu. Kent genelinde hayatın olumsuz etkilenmemesi için 400 personel ve 64 araçtan oluşan geniş bir ekiple müdahale etti.

MANİSA (İGFA) - Manisa'da gece saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve sağanak yağışın günlük yaşamı olumsuz etkilememesi adına Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, yoğun gayret gösterdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, tüm süreci ilgili daire başkanlıkları üzerinden anlık olarak takip ederken, MASKİ Genel Müdür Vekili Ali Kılıç ve Kanalizasyon Daire Başkanı Şahika Orhan çalışmaları yerinde inceledi.

Ekipler, sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzlukları gidermek adına şiddetli yağışla birlikte yaprak ve çöplerle tıkanan yağmur suyu ızgaralarını hızla temizledi. Bazı noktalarda biriken sular motopomplar aracılığıyla tahliye edilerek trafik ve yaya akışı korundu. Kanalizasyon hatlarındaki su akışının da sürekliliği sağlandı. Olası yeni yağışlara karşı ekiplerin teyakkuz halinin sürdüğü belirtilirken, Manisalı vatandaşların her türlü talep ve şikayetlerini ALO 185 MASKİ hattı veya ALO 153 Çözüm Merkezi üzerinden 7/24 iletebilecekleri hatırlatıldı.