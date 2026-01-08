Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkili olan şiddetli lodosa karşı hızlı ve koordineli bir çalışma yürütüyor. Gelen ihbarları tek tek değerlendiren Büyükşehir; Park ve Bahçeler, Zabıta, İtfaiye ve Yol Bakım ekipleriyle kısa sürede vatandaşların yardımına koştu.

Çalışmalar; İtfaiye Dairesi, Zabıta Dairesi, İSU, Park ve Bahçeler Dairesi ile Yol ve Bakım Dairesi ekipleri iş birliğiyle yürütülüyor. Bu kapsamda itfaiye ekipleri 19 istasyonda 183 personel ve 96 araç, güvenlik ekipleri 95 personel ve 37 araç, İSU ekipleri 37 ekip, 70 personel ve 37 araç, Park, Bahçeler ve Yol Bakım ekipleri ise bin 200 personel olarak sahada aktif görev yapıyor.

Fırtınanın etkili olduğu ilçelerden biri Gebze'ydi. İhbarların büyük bölümü ağaç devrilmesi, çatı, tabela, panel ve saç levhaların yerinden kopması ve elektrik direklerinde meydana gelen hasarlardan oluştu.

Sahada bulunan Büyükşehir ekipleri, yola savrulan çatı parçaları ve devrilen ağaçlara hızla müdahale ederek temizlik ve güvenlik çalışmalarını kısa sürede tamamladı. Yapılan çalışmalarla birlikte trafik kontrollü şekilde yeniden sağlanırken, çevre ve vatandaş güvenliği de güvence altına alındı.

SU BASKINLARINA KARŞI ÖNLEYİCİ ÇALIŞMALAR

Etkili olan yağışlar nedeniyle su baskınlarının önüne geçmek amacıyla Kocaeli genelinde mazgal, menfez ve yağmur suyu hatlarında kapsamlı temizlik çalışmaları da eş zamanlı olarak yürütüldü. Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi, A Takımı, Park ve Bahçeler Dairesi ile İSU ekiplerinin iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmalarda; cadde ve sokaklardaki V kanalları, mazgal ve menfezlerde biriken atıklar temizlendi. Biriken yağmur suları ise motopom ve vidanjörler yardımıyla tahliye edilerek drenaj sistemlerinin sorunsuz çalışması sağlandı.