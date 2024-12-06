MASKİ Genel Müdürlüğü, yerel bir gazetede ve internet haber sayfasında kartlı sayaçtan mekanik sayaca dönüşüm işlemleri ile ilgili olarak yapılan gerçekdışı haberlere yanıt verdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yerel bir gazetede ve internet haber sayfasında yer alan asılsız iddialara yönelik kamuoyunu bilgilendirmek için bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mimar Ferdi Zeyrek tarafından zorunlu kartlı sayaç uygulamasına son verilmiştir. Uygulamanın Büyükşehir Belediye Meclisi’nden geçmesinin ardından 1 Mayıs tarihinden itibaren Abone İşleri Daire Başkanlığına başvuruda bulunan yurttaşlarımızın kartlı sayaçları yerinde ve ücretsiz olarak dönüştürülmeye başlanmıştır ve değişim işlemleri de devam etmektedir. Yapılan işlemler sırasında, sayaç sökme, takma ücreti, abone sözleşme ücreti ve mekanik sayaca dönüşüm ücreti alınmamaktadır" denildi.

Abonelerin sadece yasal olarak alınmak zorunda olan güvence bedelini ödediğinin altı çizilen açıklamada, "Depozito olarak abonelerden alınan bedel de yasal olarak alınmak zorunda olan ve MASKİ’nin kasasında emanet olarak duracak bir bedeldir. Aboneler, bu ücreti aboneliklerini sonlandırmaları halinde idareden geri almak üzere güvence bedeli olarak ödemektedirler. Aboneler, aboneliklerini iptal etmek istediklerinde ödedikleri depozito bedelini başvurdukları tarihteki 45 metreküp güncel su ücreti üzerinden hesaplanarak geri alacaklardır. Abonenin, ödediği depozito (güvence) bedeli bu uygulama ile değer kaybetmeden kendisine ödenecek olup, burada da yurttaşı koruyan bir çalışma yapılmıştır. Kamuoyunu yanıltmak için yapılan haberler tamamen gerçekdışı ve asılsızdır” ifadeleri yer aldı.