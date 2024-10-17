MASKİ Genel Müdürlüğü ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MCBÜSEM) arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, Kanal Açma ve Atık Su Arıtma Tesislerinde görev yapan personellere eğitim verildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MCBÜSEM) işbirliğiyle il genelinde görev yapan personellere yönelik eğitim seferberliği devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ Destek Hizmetler Daire Başkanlığı, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MCBUSEM) işbirliği ile planlanan programda Kanal Açma ve Atık Su Arıtma Tesisinde görev yapan personellere eğitim verildi.

HEDEF PERSONELLERİN GELİŞİMLERİNİ ARTTIRMAK

MASKİ Genel Müdürlüğü ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi arasından imzalanan protokol kapsamında 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki Mesleki yeterlilik alanlarında bilim ve teknolojilere uyumluluğu ile personellerin gelişimlerini en üst seviyeye çıkartmak olduğu belirtildi.