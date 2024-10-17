Keçiören Belediyesi, 2017 yılında yaşamını yitiren Halk Ozanı Ali Kızıltuğ anısına hazırlanan “Bir Düğün Oldu” müzikal tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı. Kızıltuğ’un eserlerinin ve yaşamından kesitlerin yer aldığı oyun, Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda ücretsiz olarak perde dedi. Vatandaşlardan büyük beğeni toplayan müzikal tiyatro oyunu, tek perde sahnelendi.ANKARA (İGFA) - Bir Düğün Oldu müzikali, Türk Halk Müziği'ne önemli eserler kazandıran usta halk ozanı Ali Kızıltuğ’un hayatını anlatan bir oyun olarak sanatseverlerle buluştu. Seyirciyi geçmişe götüren ve nostaljik anlar yaşatan oyun, Anadolu insanının güzelliklerini ve zenginliklerini yansıttı. Ali Kızıltuğ’un hem kaleme aldığı hem de seslendirdiği eserler üzerine kurulan müzikal Tolga Özenç Özençel tarafından yazılırken oyununun yönetmenliği Sabri Karayel, yapımcılığı Yücel Topuz tarafından yapılıyor.

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