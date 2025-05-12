Manisa Halil Yurtseven İlkokulu okul aile birliği tarafından okul bahçesinde  kermes  düzenlendi.MANİSA (İGFA) - Kermese öğrenciler, veliler ve öğretmenler yoğun ilgi gösterdi.  Halil Yurtseven İlkokulu Müdürü Reşat Akyüz yaptığı açıklamada "Halil Yurtseven İlkokulu okul aile birliği tarafından birinci dönem ve ikinci dönem olmak üzere yılda 2. defa kermes düzenlendiğini belirtti.  Reşat Akyüz " öğrencilerimiz kendileri alışveriş yapıyor.  Ürün alıyor para veriyor, para üstü alıyor. Alış verişi öğreniyorlar.  Kermeste  alışverişi de öğreniyorlar"  dedi.

Manisa Halil Yurtseven İlkokulu okul aile birliği Başkanı  Gürcan Coşkun Altıntaş "Bu yıl kermesimizin 2. düzenliyoruz. Okul aile birliği tarafından çalışmalarımız yoğun oldu. Çocuklarımızın mutluluğu için elimizden gelen her etkinliği yapıyoruz. Kermesten elde edilen geliri okulumuzun temel ihtiyaçlarında kullanacağız. Velilerimiz, öğrencilerimiz kermese yoğun ilgi gösterdi. Çevre okulların okul aile birliği ve okul idarecileri ve öğretmenleri de kermesimizden alışveriş yaparak destek oldular" dedi. 

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Altıntaş, emeği geçen herkese teşekkür ederek, gelecek dönemlerde de bu etkinliklerin devam edeceğini belirtti.
 

Kaynak: igf