Manisa İşitme Engelliler Derneği Başkanı Bilal Cansu ve dernek yönetimi, Yeniden Refah Partisi Şehzadeler İlçe Başkanı İbrahim Şahin'i makamında ziyaret etti.

MANİSA (İGFA) - Gerçekleştirilen ziyarette, işitme engelli bireylerin yaşadığı sorunlar, toplumsal farkındalığın artırılması ve sivil toplum-siyaset iş birliğinin önemi üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin sonunda Manisa İşitme Engelliler Derneği Başkanı Bilal Cansu, işitme engelli bireylere yönelik duyarlılığı ve desteklerinden dolayı Yeniden Refah Partisi Şehzadeler İlçe Başkanı İbrahim Şahin'e teşekkür plaketi takdim etti.

İlçe Başkanı İbrahim Şahin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik her türlü çalışmaya destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Ziyaret toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.