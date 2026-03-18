İzmir'in Bornova ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Türk Kızılay Bornova Şubesi tarafından düzenlenen iftar programında, Bornova'da yaşayan 150 şehit ve gazi ailesi bir araya geldi.

İZMİR (İGFA) - DSİ Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda, duygusal anlar yaşandı. Şehit aileleri için özel olarak hazırlanan video gösterimi sırasında katılımcılar duygu dolu anlar yaşarken, organizasyon büyük takdir topladı. Davete katılan aileler, kendileri için düzenlenen bu anlamlı akşamdan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek yetkililere teşekkür etti.

Türk Kızılay Bornova İlçe Başkanı Murat Çağlayan, programda yaptığı açıklamada, 'Bornova ilçemizde yaşayan 150 şehit ailemizle iftar yemeğinde bir araya geldik. Çok mutluyuz, gururluyuz ve onurluyuz. Sağ olsunlar ailelerimiz davetimizi kırmayıp katılım sağladılar. Hazırladığımız videoda duygusal anlar yaşadık. Bu anlamlı akşam için bizlere teşekkür ettiler. Katılımcılarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca bu organizasyonda emeği geçen tüm gönüllü arkadaşlarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyorum' ifadelerini kullandı.

Programda, Bornova Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Erdem Çerçioğlu da yer aldı. Etkinlikte, Çağlayan ve Çerçioğlu karşılıklı olarak bu anlamlı organizasyon için birbirlerine teşekkür ederek çiçek takdim etti.

İftar programına Türk Kızılay Bornova Şubesi çalışanları ile çok sayıda gönüllü katılırken, birlik ve beraberlik mesajları verildi.