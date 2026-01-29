Bursa Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Bursa standında, fuarın ilk gününde Gürsu'nun tescilli lezzeti olan Deveci Armudu ve Santa Maria armutlarını tanıttı.

BURSA ( İGFA) - Bursa Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ile beraber Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki turizm fuarına katıldı.

Cidde Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen JTTX Cidde Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'ndaki Bursa standında misafirlere, yanında götürdüğü Gürsu'nun özel lezzetlerini tanıtan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, fuar misafirlerinin ilgi odağı oldu.

Misafirlere tadım yaptıran Başkan Işık, Gürsu'nun turizm potansiyeli hakkında da bilgi verdi. Kırsal turizm destinasyonları ve yatırımları hakkında bilgi veren Başkan Işık, özellikle tarım ürünleri konusunda Gürsu olarak pazardaki rolleri hakkında da bilgi verdi.

Coğrafi işaret tescili olan Gürsu armudunun pazardaki payı, lezzet potansiyeli ve dünyaya yaptığı ihracat rakamlarını detaylıca aktaran Başkan Işık, misafirlerden ve stantlardan tam not aldı.