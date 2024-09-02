Manisa Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri ile birlikte servis araçlarına yönelik ortak denetim gerçekleştirdi. 78 aracın denetlendiği kontrollerde 8 araca 'J' plakasız taşımacılık yaptıkları için 16 bin 416 ceza kesildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Trafik Zabıta ekipleri, Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri ile birlikte ortak denetim yaptı.

Ulaşım güvenliğini sağlamak için personel taşımacılığı yapan servis araçları kontrol edildi. Araçların teknik özellikleri, taşıma yetki belgesi ve sürücü belgeleri incelendi. 2 farklı noktada yapılan denetimlerde 78 araç kontrol edildi, 8 araca J plakasız taşıma hizmeti verdikleri için 16 bin 416 TL para cezası kesildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, yapılan denetimlerin vatandaşların ulaşım güvenliğini sağlamaya yönelik olduğunu söyledi. Üstün, “Manisa Büyükşehir Belediyemiz sınırları içerisinde servis hizmetlerinde kullanılan araçların standardizasyonunun tesis edilmesi, kamusal hizmet standartlarının denetim ve takibinin sağlanarak daha modern, güvenli, denetlenebilir ve izlenebilir taşıma standartlarına kavuşturulabilmesi, trafik güvenliğinin en üst düzeyde sağlanarak korsan ve güvensiz taşımacılığın önüne geçilmesi amacıyla servis araçlarına yönelik gerçekleştirdiğimiz bu denetimlerimiz etkin ve kesintisiz şekilde devam edecektir” dedi.