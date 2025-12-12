Osmangazi'de yaşayan vatandaşların istek ve taleplerini dinleyerek çözüm önerileri sunmak için her Cuma günü bir mahalle ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Çiftehavuzlar Mahallesi'nde mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

BURSA (İGFA) -Bursa'da Osmangazi'ye daha iyi hizmet için vatandaşlarla birebir temas kuran Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, bu kez Çiftehavuzlar Mahallesi'nde bölge halkıyla buluştu. Cuma namazını Armutlu Camii'nde kılan Başkan Aydın'a, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar eşlik etti.

Vatandaşlarla tek tek selamlaşarak yakından ilgilenen Başkan Aydın, mahalle sakinlerinin fikirlerine değer verdiklerini vurgulayarak, istek ve taleplerle ilgili gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti. Başkan Aydın, namaz çıkışının ardından bölgedeki vatandaşlara çorba ikramında bulundu.