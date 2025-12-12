İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliğiyle 'Afetlere Karşı Kentsel Dirençlilik Çalıştayı' düzenledi. Alanında uzman isimleri bir araya getiren ve Beylikdüzü özelinde risk temelli çözüm önerileri geliştirmeyi hedefleyen çalıştayda, depremden sel ve iklim krizine kadar birçok afet türü bütüncül bir yaklaşımla ele alındı.

İSTANBUL (İGFA) - Afetlere karşı dirençli, dayanıklı ve daima hazır bir Beylikdüzü için yenilikçi ve akılcı çözümler üretmeye devam eden Beylikdüzü Belediyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliğiyle 'Afetlere Karşı Kentsel Dirençlilik Çalıştayı' düzenledi.

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen çalıştay, kentsel alanlarda afet risklerinin azaltılması, dayanıklılığın artırılması ve çok paydaşlı iş birliği mekanizmalarının güçlendirilmesi amacıyla alanında uzman isimleri bir araya getirdi.

Beylikdüzü özelinde risk temelli çözüm önerileri geliştirmeyi hedefleyen çalıştaya; üniversiteler, araştırma kurumları, kamu kurumları, STK temsilcileri, yerel yönetim birimleri ve teknik uzmanlar katılım sağladı. Program kapsamında ayrıca, 'Kentsel Dirençlilikte Kurumsal Yaklaşımlar' konulu bir panel gerçekleşti. Prof. Dr. Himmet Karaman moderatörlüğündeki panelde; Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yardımcısı Cihan Şehla, AFAD Marmara Risk Azlatma Daire Başkanı Gökhan Yılmaz ve İBB Afet İşleri Daire Başkanı Ergün Cebeci konuşmacı olarak yer aldı.

KARACAN: HER AN DEPREM OLACAKMIŞ GİBİ HAZIRLIKLI OLMALIYIZ

Beylikdüzü Kaymakamı Bülent Karacan programda yaptığı konuşmada, 'Afet gerçekten zor bir süreç. Bu yüzden planlama çok önemli bir yere sahip. Her an deprem olacakmış gibi hazırlıklı olmalıyız. Binalarımızı sağlam yapmamız ve bütün planlarımızı hazır tutmamız gerekiyor. En büyük afet deprem ama diğer afet türlerini de atlamadan çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. Böyle güzel bir çalışmayı organize ettiği için Beylikdüzü Belediyesi'ne teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.

MUMCU: HAYAT KURTARACAK, CAN KURTARACAK, ŞEHİRLERİMİZİ KORUYACAK SOMUT ADIMLAR ATMALIYIZ

Beylikdüzü Meclis 1. Başkan Vekili Serdal Mumcu ise 'Ülkemiz jeolojik özellikleri, topografik yapısı ve iklimi bakımından birçok doğal afeti sıklıkla yaşıyor. Doğal afetler özellikle de deprem coğrafyamızın kaçılmaz gerçeğidir. Aktif fay hatları üzerinde kurulu bir ülkeyiz. Bu gerçeği değiştiremeyiz fakat bu gerçekle nasıl yaşayacağımızı öğrenebiliriz. Beylikdüzü Belediyesi olarak 2014 yılında Ekrem Başkanımız, 2019 yılından sonra ise Mehmet Murat Çalık Başkanımızla birlikte afetlere hazırlık konusunda büyük ilerlemeler kaydettik. Beylikdüzü'nü her türlü afete hazırlayan Beylikdüzü Aklı'nı ortaya koyarak Beylikdüzü Afet Yönetim Modeli'ni hep birlikte oluşturduk. Bu model kapsamında birbirinden kıymetli projeleri hayata geçirdik. İnşallah bu haksız, hukuksuz süreçler sona erdiğinde ülkemizin gerçek gündemi olan afete odaklanacak ve milletimizi afetlerden korumak için kalıcı tedbirleri hayata geçirmek adına başkanlarımız yine tüm güçleriyle çalışmalarını sürdürecektir. Dirençli kentler inşa etmek, dirençli toplumlar oluşturmak zorundayız. Bu hepimizin görevi' şeklinde konuştu.