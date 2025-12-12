Sivas Belediyesi, şehir içi toplu ulaşımda konforu artırmak amacıyla Halk Otobüsleri Kooperatifi filosuna iki yeni uzun otobüs daha ekledi. Kent Meydanı'nda sergilenen araçlarla birlikte son dönemde alınan yeni otobüs sayısı toplamda dörde ulaştı.

SİVAS (İGFA) - Tarihi Jandarma Binası yanında yapılan tanıtım programına Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı İsmail Hakkı Öztürk, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şaban Yalman ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, toplu taşımada altyapıyı güçlendirmek adına önemli adımlar attıklarını belirterek akıllı durak sistemi ve yeni otobüs yatırımlarının vatandaşlardan olumlu geri dönüş aldığını söyledi.

Başkan Uzun, 8 metre uzunluğundaki mevcut otobüslerin yoğunluk oluşturduğunu hatırlatarak yeni alınan 12 metrelik araçların daha geniş, daha fazla koltuk kapasiteli ve işletme maliyetlerinin düşük olması nedeniyle kooperatife önemli katkı sağladığını ifade etti.

Açıklamasında tramvay projesine ilişkin merak edilen sorulara da değinen Başkan Uzun, 'Bu konuda sıkça sorular geliyor. Gönül istiyor ki şehrimize bir tramvay hattı yapalım. Geçen günlerde bir fizibilite çalışması yaptık. Bu sistem için şehrimizin merkez nüfusunun en az 550 bin olması gerekiyor. Şu anki nüfusumuz 360 bin civarında, dolayısıyla bu sistem yetersiz. Bir tramvay için şu anda 60 milyon Euro'luk bir yatırıma ihtiyaç var. Bu da ön görebildiğimiz bir durum değil. Yapacağımız işin sürdürülebilir olması lazım. Varsayalım 3 milyar lira para ayırdık ve tramvay yatırımını yaptık. Bu para bizim 1 yıllık bütçemizin %50'sine tekabül ediyor. Çok büyük bir yatırım. Bu sistemin de devam edebilmesi için yolcu yoğunluğunun olması gerekiyor. Bunun içinde en az 550 bin nüfusa sahip olmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu konuda da hemşehrilerimizi bilgilendirmek istedim' şeklinde konuştu.

Ulaşım Master Planı'nın tamamlandığını belirten Başkan Uzun, planın son değerlendirme aşamasında olduğunu ve 2026 yılında uygulanmaya başlanacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından Başkan Uzun, otobüsün şoför koltuğuna geçerek İstasyon Caddesi'nde tur attı.

DÜRÜST ŞOFÖRE BAŞKAN UZUN'DAN TEŞEKKÜR PLAKETİ

Program kapsamında ayrıca geçtiğimiz günlerde kullandığı halk otobüsünde yolcunun unuttuğu altını bularak sahibine teslim eden otobüs şoförü Sefa Terekli de ödüllendirildi.

Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, örnek davranışından dolayı Terekli'ye teşekkür plaketi takdim ederek, 'Bu örnek davranışı için kendisine teşekkür ediyor, başarılı hizmetlerinin devamını diliyorum.' dedi.

Terekli ise plaketten duyduğu memnuniyeti ifade ederek vatandaşın hakkını korumanın kendileri için bir görev olduğunu söyledi.