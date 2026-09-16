Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Filistin Caddesi, 30 metre genişliğe çıkarılarak modern ve konforlu ulaşım akslarından biri haline getirildi.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sunmak amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Filistin Caddesi'nde yürütülen çalışmalar tamamlandı. İki gidiş, iki geliş olmak üzere toplam dört şeritli olarak düzenlenen cadde, 30 metre genişliğe çıkarıldı.

Yol genişletme çalışmalarının yanı sıra caddede altyapı çalışmaları, bisiklet yolları, aydınlatma elemanları ve kaldırımlar da tamamlanarak Filistin Caddesi vatandaşların hizmetine sunuldu.

Modern ulaşım anlayışına uygun şekilde yeniden düzenlenen cadde, araç trafiğinin daha güvenli ve akıcı hale gelmesinin yanı sıra yayaların ve bisiklet kullanıcılarının da daha rahat hareket edebileceği bir yapıya kavuşturuldu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, ulaşım yatırımlarını şehrin geleceği açısından önemli bir çalışma olarak gördüklerini belirterek, vatandaşların güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım sağlayabilmesi için kent genelinde çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, vatandaş memnuniyetini ön planda tutarak kent genelindeki ulaşım yatırımlarını titizlikle sürdürüyor. Şehrin ulaşım altyapısının güçlendirilmesi, yol standartlarının yükseltilmesi ve vatandaşların günlük yaşamlarında daha rahat ve konforlu ulaşım sağlayabilmeleri amacıyla sorumluluk alanındaki yollarda çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Filistin Caddesi'nde tamamlanan düzenlemeyle birlikte bölgedeki ulaşımın daha güvenli, düzenli ve konforlu hale getirildi.