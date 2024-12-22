Kurum ve sivil toplum örgütleriyle ortak çalışma yürütülmesi için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Deprem ve Doğal Afet Komisyonu, AFAD'ın Akhisar'da bulunan bölgesel lojistik deposunda bilgilenme toplantısı düzenledi.MANİSA (İGFA) - Deprem ve afetlerde en etkin koordinasyonu sağlamak için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Deprem ve Doğal Afet Komisyonu, AFAD (Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) Lojistik Deposu'nda bir araya geldi.

Depoda görevliler eşliğinde yapılan incelemede; komisyon başkanı ve Büyükşehir Meclis Üyesi Yenal Yıldırım, Büyükşehir Meclis Üyeleri: Sercan Çelik, Tamer Aluş, Yunus Emre Füzun ve Hikmet Ceylan yer aldı.

Düzenlenen toplantı sonrası konuşan komisyon başkanı Yenal Yıldırım, ''Herhangi bir doğal afette nerede yardım sağlanacak, nerede toplanılacak, nerede malzemeler toplanacak. Görev yerlerinin ve depoların öğrenilmesini istedik. Kendileri de bize yardımcı oldular. Lojistik deposunun Balıkesir ve Afyonkarahisar'da da olduğunu, şu anda burada çalışan personelin afet anında yeterli olduğunu söylediler. Depolarını da büyütme arifesindeler. İnşaat aşasındaki bölümleri tamamlandığında depo daha da büyüyecek. Aynı zamanda lojistik deposunun yeri de gerek demir yoluna yakınlığı, çevre yoluna yakınlığı, hava limanına yakınlığı açısından lojistik anlamda çok uygun bir yerde olması bizi memnun etti. İyi bir yerde, iyi bir tercih. İyi bir yapı yapılmış. Çok memnun olduk kendilerinden. İlgilerinden dolayıkendilerine teşekkür ediyoruz. Komisyon olarak da üyelerimiz bu paylaşımla ilgili kendi ilçelerini bilgilendirecektir'' dedi.