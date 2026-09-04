İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi'nde memur, kadrolu işçi ve belediye şirketinde görev yapan personellerin sendikal haklarını kapsayan toplu iş sözleşmeleri imzalandı.

İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediyesi'nde çalışanların ekonomik ve sosyal haklarını kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uzlaşmayla sonuçlandı.

İlk olarak belediyede görev yapan memurları kapsayan sözleşme için Tüm Bel-Sen 2 No'lu Şube ile anlaşma sağlandı. Ardından kadrolu işçiler ve belediye şirketlerinde görev yapan personellerimizin Belediye-İş Sendikası 4 No'lu Şube ile sendikal haklarını kapsayan toplu iş sözleşmeleri imzalandı.

Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Ayşe Akın, imzalanan sözleşmelerde çalışanların emeğini koruyan, ekonomik koşullar karşısında haklarını güçlendiren ve aynı zamanda belediyenin mali sürdürülebilirliğini gözeten bir anlayışla hareket ettiklerini söyledi.

Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Ayşe Akın, imzalanan sözleşmenin yalnızca bir evrak olmadığını belirterek çalışanların emeğine vurgu yaptı.

'Ben bu sözleşmeyi sadece birkaç kâğıt parçasını imzalamak olarak görmüyorum' diyen Başkan Vekili Akın, 'Bu imzayı sizlerin alın terine, emeğine duyduğumuz saygıyla atıyoruz. Sizlere daha fazlasını vermeyi elbette isteriz. Ancak belediyemizin içinde bulunduğu ekonomik şartları ve verdiğimiz mücadeleyi sizler de görüyorsunuz. Esnafımıza ve hizmet aldığımız kesimlere karşı önemli sorumluluklarımız bulunuyor. Buna rağmen çalışanlarımızın maaşlarını ödeyebilmek için bütün imkânlarımızı seferber ediyoruz. Bundan sonra da gücümüz yettiğince aynı hassasiyetle devam edeceğiz' diye konuştu.

Belediye-İş Sendikası 4 No'lu Şube Başkanı Ayhan Doğan, sözleşmenin çalışanlar açısından önemli kazanımlar içerdiğini belirterek, '15 yıldır alamadığımız bazı maddeleri bu sözleşmeyle aldık. Özellikle izin parasını sözleşmeye dahil ettik. Ayrıca ücretlerin enflasyon karşısında korunması adına düzenlemeler yaptık. Ülkemizde işçinin, memurun ve vatandaşın ekonomik olarak zorlandığı bir dönemden geçiyoruz. Biz de yapabileceğimizin en üst düzeyini yapmaya çalışıyoruz. Toplu sözleşmenin belediyemize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

6 AYDA BİR ENFLASYON FARKI

İmzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında iki yıllık sözleşme süresi boyunca takip eden her 6 aylık dönemde çalışanların ücretlerine enflasyon farkı yansıtılması kararlaştırıldı.

Çalışanlara yıl içerisinde verilen 5 bayram ikramiyesine ek 30 Ağustos Zafer Bayramı ikramiyesi de eklenerek yıllık bayram ikramiyesi sayısı 6'ya çıkarıldı.

Sözleşmeyle birlikte ikramiye ve ilave tediye haklarına mevcut gün sayısına ek 4 günlük yevmiye ilave edildi. Ayrıca yıllık izne ayrılan personele izin ücreti verilmesi kararlaştırıldı.