Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 20 bin metrekarelik alanda hayata geçirdiği 'Umuttepe Camii ve Otopark Projesi'nde çalışmalar hızla ilerliyor. Betonarme imalatların tamamlandığı, çatı kaplama çalışmalarının da sona yaklaştığı projede fiziki ilerleme yüzde 90'a ulaştı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'nde inşa edilen cami ve otopark kompleksinde yoğun imalat süreci devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin eş zamanlı yürüttüğü çalışmalarla projede yüzde 90 fiziki ilerleme sağlandı. Betonarme imalatların tamamlanmasının ardından ekipler; çatı kaplama, yalıtım ve yapının farklı bölümlerindeki tamamlayıcı uygulamalara yoğunlaştı.

ÇATI KAPLAMASINDA SON AŞAMA

Projenin önemli imalatlarından biri olan çatı kaplama çalışmalarında sona yaklaşıldı. Yapının dış etkenlere karşı korunması ve mimari bütünlüğünün sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar, belirlenen program doğrultusunda devam ediyor.

CAMİ AVLUSUNDA YALITIM YAPILIYOR

Cami avlusunda su ve nemin yapı üzerindeki olumsuz etkilerini önleyecek yalıtım imalatları gerçekleştiriliyor. Titizlikle yürütülen uygulamalarla yapının dayanıklılığının artırılması ve uzun yıllar güvenli şekilde hizmet vermesi amaçlanıyor.

SOSYAL DONATILAR GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

İbadet alanlarının yanı sıra farklı ihtiyaçlara cevap verecek şekilde planlanan kompleksin sosyal donatı alanlarında da çalışmalar devam ediyor. Ekipler, bu bölümlerdeki tamamlayıcı imalatları belirlenen iş programı doğrultusunda sürdürüyor.

OTOPARK ÇİZGİLERİ ÇİZİLECEK

Projenin önemli bölümlerinden biri olan otopark alanında da çalışmalar sürüyor. Alandaki imalatların tamamlanmasının ardından araç park yerlerini belirleyecek çizgilerin çizimine başlanacak. Toplam 477 araç kapasiteli otoparkın 188 araçlık ilk katı daha önce tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulmuştu. Çatıdan avluya, sosyal donatı alanlarından otoparka kadar projenin birçok noktasında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

477 ARAÇLIK OTOPARK OLUŞTURULUYOR

Kompleks kapsamında 374 araç kapasiteli kapalı ve 103 araç kapasiteli açık otopark olmak üzere toplam 477 araçlık park alanı oluşturuluyor. Engelli vatandaşlar için de 15'i kapalı, 4'ü açık olmak üzere 19 özel park alanı bulunuyor. Proje, üniversite ve hastane çevresindeki otopark ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağlayacak.

5 BİN KİŞİLİK İBADET KAPASİTESİ

Toplam 20 bin metrekarelik alanda yükselen Umuttepe Camii; 3 bin kişilik kapalı ve 2 bin kişilik açık alanıyla aynı anda 5 bin kişiye ibadet imkânı sunacak şekilde planlandı. Geniş kapasitesi, sosyal donatıları ve otopark alanlarıyla proje, Umuttepe bölgesinin önemli ihtiyaçlarına cevap verecek.

6 KATLI KOMPLEKS İNŞA EDİLİYOR

Betonarme olarak inşa edilen kompleks; 3 bodrum kat, zemin kat ve 2 normal kat olmak üzere toplam 6 kattan oluşuyor. Yaklaşık 4 bin 600 metrekarelik bodrum katta yemekhane ve WC'ler, zemin katta ise şadırvan yer alıyor. İbadet alanları, sosyal donatılar ve otoparkı bir araya getiren proje, Umuttepe'ye kapsamlı bir hizmet alanı kazandıracak.