Manisa Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçları ile MANULAŞ bünyesindeki araçları (kırmızı otobüsler) ücretsiz olarak kullanabilecek.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, ulusal bayramlarda vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti sunmaya devam ediyor. Gün boyu sürecek çeşitli etkinlikler ile kutlanacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Manisa'da vatandaşlar Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabilecek.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, her bayram olduğu gibi bu büyük bayramda da vatandaşların toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalanabileceğinin müjdesini verdi.

Tüm vatandaşların bayramını kutlayan Başkan Dutlulu, 'Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bu büyük bayramda da vatandaşlarımıza ücretsiz ulaşım imkanı sağlıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyemize ait resmi toplu taşıma araçları (Kırmızı Otobüsler) ve MANULAŞ bünyesindeki otobüslerimiz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tüm halkımıza ücretsiz hizmet verecektir' dedi.