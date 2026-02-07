Yunanistan'ın İskeçe şehrinde düzenlenen ve her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce ziyaretçiyi bir araya getiren geleneksel 'İskeçe Karnavalı' için geri sayım başladı. Şehrin sokaklarını festivale çevirecek olan büyük finalin 22 Şubat'ta gerçekleştirileceği duyuruldu.

ERDOĞAN DEMİR

EDİRNE (İGFA) - Balkanlar'ın ve Avrupa'nın en popüler karnavallarından biri olan İskeçe Karnavalı, bu yıl da katılımcılarına unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Kostümlü geçit törenleri, müzik ve eğlencenin doruğa çıkacağı etkinlik takvimi netleşti.

KARNAVAL TAKVİMİ AÇIKLANDI

Eğlencenin adım adım yükseleceği karnavalda üç ana geçit töreni ön plana çıkıyor:

15 Şubat Cumartesi (Saat 12:00): Çocuk Geçit Töreni ile miniklerin renkli dünyası İskeçe sokaklarına taşınacak.

21 Şubat Cumartesi (Saat 19:30): Gece Geçit Töreni ile ışıklar ve müzik eşliğinde büyüleyici bir atmosfer oluşacak.

22 Şubat Pazar (Saat 13:30): Büyük Geçit Töreni (Final). Karnavalın en görkemli anı olan büyük yürüyüşle binlerce kostümlü katılımcı festivalin kapanışını yapacak.

KEŞAN VE ÇEVRE İLLERDEN BÜYÜK İLGİ BEKLENİYOR

Özellikle sınır komşusu olması nedeniyle Edirne, Keşan ve çevre illerden her yıl binlerce Türk turistin ziyaret ettiği İskeçe Karnavalı'nın, bu yıl da bölge turizmine büyük hareketlilik kazandırması bekleniyor. Seyahat acenteleri, 22 Şubat'taki büyük final için tur programlarını hazırlamaya başladı