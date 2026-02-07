Vatandaşların daha güvenli ve konforlu seyahat edebilmesi için sahaya inen Büyükşehir Zabıtası, şehir içi minibüslerde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Durak harici yolcu indirme-bindirme ve trafik akışını engelleyen ihlallere karşı denetimlerin aralıksız süreceği açıklandı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların güvenli, konforlu ve kurallara uygun şekilde seyahat edebilmesi amacıyla, minibüslerin belirlenen güzergah kontrollerini ve durak harici yolcu indirip bindirme yapılıp yapılmadığını kontrol etti. Kent merkezinde yapılan denetimler sırasında, trafiğin yoğun olduğu noktalarda durak dışı bekleme yapan ve akışı olumsuz etkileyen sürücülere uyarılarda bulunuldu. Zabıta ekipleri ayrıca, minibüslerin genel temizlik durumu, araç içi düzeni ve vatandaşların güvenliğini etkileyebilecek unsurları da inceledi. Kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere gerekli idari işlemler uygulandı.



Kent içi ulaşımda düzeni sağlamak, trafik yoğunluğunu azaltmak ve toplu taşıma hizmet kalitesini artırmak amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.