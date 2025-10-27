İstanbul Maltepe'de Cumhuriyet'in 102'nci yıldönümü erkenden başlayan kutlamalara sahne oldu. Belediye kreşlerinde eğitim gören minikler, 29 Ekim için hazırladıkları özel gösterilerle, Atatürk ve silah arkadaşlarına saygı duruşunda bulundu.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Maltepe Belediyesi, ilçede Cumhuriyet kutlamalarına erkenden başladı. Cumhuriyet'in 102'nci yıldönümü belediyeye bağlı tüm kreşlerde düzenlenen etkinliklerle başladı. Kreşlerde eğitim gören minikler, ellerinde kırmızı-beyaz balonlar, ritim gösterisi, dans ve marşlar eşliğinde Cumhuriyet'i doyasıya kutladılar. 'Cumhuriyet Bir Işıktır' 'Biz Cumhuriyet Çocuklarıyız', 'Emanetin Emin Ellerde', 'Yaşasın Cumhuriyet' ve 'Atatürk'ün Mirası, Cumhuriyet'in Işığı 102 Yaşında' yazılı pankartlarla Cumhuriyet pastası ve treni yaparak şiirler okuyup marşlar seslendirdiler. Ayrıca minikler, Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulundu.

KADINLARDAN 29 EKİM KOREOGRAFİSİ

Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nce düzenlenen bir diğer organizasyonda kadınlara özel pilates dersi Cumhuriyet kutlamasına ayrıldı. İlçedeki kadınlar Cumhuriyet'in ruhuna uygun müzikler eşliğinde koreografik hareketler sergilediler. Etkinlikte bir araya gelen Maltepeli kadınlar, Cumhuriyetin değerlerini güç, disiplin ve dayanışma ruhuyla yaşatmanın gururunu yaşadı.