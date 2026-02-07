6 Şubat depreminin yıldönümünde Bakırköy'ün Zuhuratbaba Mahallesi'nde 'Hızlı Tarama' metodu ile tespiti yapılan ve E sınıfı (Çok Yüksek Riskli) bina ilan edilen Onur Apartmanı'nın yıkımı gerçekleştirildi. Yıkıma katılan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, 'İlçemizde yenilenme süreci başladı. İmar planlarımızla beraber bu süreç hızlanarak devam edecek' dedi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bakırköy Belediyesi iş birliği ile ilçe genelinde depreme karşı riskli binaların yıkımı devam ediyor. 'Hızlı Tarama' metodu ile tespiti yapılan ve E sınıfı (Çok Yüksek Riskli) bina ilan edilen Onur Apartmanı, İBB ekipleri tarafından güvenlikli bir şekilde yıkıldı. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümünde gerçekleştirilen yıkıma katılan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu'nun yanı sıra, İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Murat Yün katıldı.

'Vatandaşların yüklerini hafifletmeye çalışıyoruz'

Dönüşüm sürecinde vatandaşların yanında olduklarını belirten Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, 'Bugün hızlı tarama testlerinde tespit edilmiş bir binanın daha yıkımını gerçekleştiriyoruz. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşulları da göz önünde bulundurursak İBB ve Bakırköy Belediyesi'nin iş birliği ile yaptığı çalışmaların karşılığını ve sonucunu görüyoruz. Bu bize gurur veriyor. Vatandaşların yeni ve güvenli evlere taşınabilmesi için gerek imar planlarıyla gerekse evleri yıkım aşamasında olan vatandaşlara kira destekleriyle yüklerini hafifletmeye çalışıyoruz. Bakırköy ilçemizde bir yenilenme süreci başladı. İmar planlarımızla beraber bu süreç hızlanarak devam edecek. Hayırlı olsun' dedi.

'Dönüşümü başlatıyoruz'

İBB olarak çalışmaların sürdürüleceğini belirten İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, 'Bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Gördüğünüz Onur Apartmanı hızlı tarama testine başvuruyor. Hızlı tarama testi sonucunda yapı E sınıfı yani çok riskli yapı olarak tescilleniyor. Dönüşümü başlatıyoruz. Bu dönüşümlerimiz de biz kira desteği veriyoruz. Hem ev sahiplerine hem de varsa kiracıya da kira desteği veriyoruz' dedi.