Ortahisar Muhtarlar Toplantısı'na katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, halkın iradesine saygı duyduklarını ve siyasi ayrım gözetmeden hizmet edeceklerini vurguladı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Muhtarlar Toplantısı'na katıldı. Trabzon Muhtarlar Federasyonu Başkanı Bekir Aktürk, mahalle muhtarları ve belediye yetkililerinin de katıldığı toplantıda şehrin sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Muhtarlara seslenen Başkan Genç, siyasi ayrım yapmadan vatandaşa hizmet anlayışını benimsediklerini vurgulayarak, 'Ortahisar'da halkımız farklı bir tercih yapmış olabilir. Bizim siyasi partimizin dışında başka bir siyasi partinin adayı belediye başkanımız olabilir. Ben 25 senedir aktif siyaset içerisindeyim. Halkın iradesini sorgulamayız. Büyükşehirde Ahmet Metin Genç seçilmiştir, Ortahisar'da Ahmet Kaya seçilmiştir. Bu iradeyi sorgulamayız. Seçime kadar siyaset, ondan sonra hizmet. Ekonomik koşullar var, darlıklar var, sıkıntılar var ama biz bahane üretme makamına değil, çözüm makamına geldik. Bahane üretmiyoruz, çözüm üreteceğiz. Ortahisar Belediyemiz ile el ele verip, 'burası oradadır, burası buradadır' demeden çalışacağız' diye konuştu.

ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Kentte yapılan ve yapılacak projeler hakkında bilgi veren Başkan Genç, 'Raylı sistemin ihalesi önümüzdeki günlerde yapılacak. Uzunkum Yaşam Alanı'nda 300 dönümlük ilk etap ihalesi Şubat ayı içinde yapılacak. Merkezdeki mahallelerimiz başta olmak üzere biyolojik arıtmayı inşallah tamamlayacağız. Akçaabat'ta proje ihalesi yapıldı. Ortahisar ve Yomra'da 100 dönümlük bir alan bulduk. Güneydeki mahallelerimizde foseptik işini bir tarafa bırakıp kanalizasyon işine de başladık. Kentsel dönüşüm projelerimiz, ulaşım projelerimiz devam ediyor. Altyapıları tamamlanan Fatih, Ayasofya başta olmak üzere üst yapı ve kaldırım çalışmalarımız sürüyor' dedi. Başkan Genç, ayrıca şehir merkezindeki dolmuş trafiği için yeni bir düzenleme yaptıklarını açıklayarak, Pazarkapı ve Postane bölgelerindeki yoğunluğun azaltılacağını, Reşadiye Viyadüğü'nün de kaldırılacağını söyledi.

GENÇLERİMİZİ BAĞIMLILIKTAN KURTARALIM

Toplantının sonunda gençlerin bağımlılıktan korunması konusuna da değinen Başkan Genç, 'En önemli konumuz sağlıklı nesil yetiştirmektir. Şu anda akran zorbalığı, 18 yaşından küçük çocukların suç işlemeyi maharet sayan bir anlayış var. Başta uyuşturucu bağımlılığı olmak üzere bütün bağımlılıkları esas alarak siz kıymetli muhtarlarımızla el ele vererek bu çalışmayı bütün mahallelerimizde olduğu gibi Ortahisar'dan başlatalım. Bunu yapabilirsek bir yavrunun bile kurtarılmasına vesile olup büyük hayırlı bir iş yapmış oluruz. 87 mahallemizde güzel işler yapıp, güzel eserler üretip güzel izler bırakmak dileğiyle bütün muhtarlarıma teşekkür ediyorum. Cenabı Allah güzel, hayırlı bir hizmet yılı hepimize nasip eylesin. Yaklaşan ramazanımız da şimdiden hayırlı olsun, uğurlu olsun' ifadelerini kullandı.