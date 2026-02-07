Mersin Büyükşehir Belediyesi, turizm sektörünün en önemli uluslararası buluşmalarından biri olan ve bu yıl 5-7 Şubat 2026 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen '29. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) yerini aldı.

MERSİN (İGFA) - Avrupa'nın en büyük turizm fuarları arasında gösterilen 'EMITT Fuarı'nda stant açan Büyükşehir, Mersin'in tarihi ve kültürel değerlerini fuar boyunca katılımcılara tanıttı. Büyükşehir'in stantlarında Mersin'in zengin turizm potansiyeli öne çıkarılırken, Mersin'e özgü yöresel lezzetler de ziyaretçilere sunuldu.

Sanal: 'Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak EMITT Fuarı'nda yerimizi aldık'

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Tüba Kaya Sanal, EMITT Fuar'ında yer alan Büyükşehir standına tüm katılımcılara seslenere, 'Bu yıl 29.'su gerçekleştirilen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak yerimizi aldık. Fuarımız 5-7 Şubat tarihleri arasında 3 gün boyunca devam etti. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, TÜRSAB yetkilileri ve sektör dinamiklerindeki temsilcilerle beraber biz de fuarda yerimizi aldık' diye konuştu.

İzol: 'Büyükşehir'in EMITT Fuarı'nda stant açması, turizm sektörü açısından çok önemli'

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hamit İzol da EMITT Fuarı'nda Büyükşehir'in standını ziyaret etti. Büyükşehir'in EMITT Fuarı'na katılımını önemli bulduğunu dile getiren İzol, 'Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in EMITT Fuarı'na önem vermesi ve burada stant açması, turizmciler açısından çok önemli. Sektörün bütün paydaşları olarak EMITT Fuarı'nda iletişim halindeyiz. Mersin'in tanıtımıyla ilgili çok güzel sunumlar oldu. Başkanımıza teşekkür ediyorum' dedi.

Katılımcılar, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin standına yoğun ilgi gösterdi

EMITT Fuarı'nı ziyaret eden katılımcılardan Raziye Değirmenci fuarı çok beğendiğini söyleyerek, 'Mersin'i zaten ziyaret etmek istiyorduk, bu yıl mutlaka geleceğiz. Büyükşehir'in standındaki tanıtım bizi çok etkiledi' dedi.

Fuar için Özbekistan'dan gelen turizm sektörü çalışanı da Büyükşehir'in standını çok beğendiğini belirterek, 'Büyükşehir'in Mersin tanıtım filmini çok beğendim. Ayrıca Mersin'i çok merak etmiştim. Mersin tarihinde yer alan farklı kültürleri bu tanıtım filminde gördüm. Mersin'e mutlaka gideceğim' diye konuştu.