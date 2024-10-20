Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Vestel işbirliğinde düzenlenen 3. Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu, büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. 21K, 10K, 5K ve Çocuk koşusu kategorilerinde 2 bin sporcu dereceye girmek için mücadele etti. Yarı Maraton’da ilk sırayı erkeklerde Üzeyir Söylemez, kadınlarda Hasibe Demir aldı.MANİSA (İGFA) - 3’üncü Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu, 2 bin sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Vestel işbirliğinde düzenlenen Yarı Maraton’da sporcular dereceye girmek için ter döktü. Organizasyonda 21K, 10K ve 5K’lık parkurların startını CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek ve CHP İl Başkanı İlksen Özalper verdi.

Maratona Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Kılıç, Oğuz Murat Pınar ve Ulaş Aydın da katıldı. Maratonda Hükümet Konağı önünden start alan sporcular Ulupark, Lale Meydanı, Organize Sanayi Bölgesi, Vestel City ve İzmir Caddesi üzerinden bitiş noktası olan Hükümet Konağı önüne ulaştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, CHP İl Başkanı İlksen Özalper ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay da koşuya katılanlar arasındaydı.

21K’DA ŞAMPİYONLAR ÜZEYİR SÖYLEMEZ VE HASİBE DEMİR

3’üncü Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu 21K kategorisinde erkeklerde birinciliği 01:07:14’lük derecesiyle Üzeyir Söylemez elde etti. İkinciliği 01:11:36’lık derecesiyle Hakan Çoban alırken, 01:14:12’lik derecesiyle Oktay Fırat 3’üncü oldu. Kadınlarda ise ilk sırayı 01:23:55’lik derecesiyle Hasibe Demir elde etti. Duygu Turgut Boyan ise 01:26:21’lik derecesiyle ikinci oldu. 01:33:22’lik dereceyle parkuru tamamlayan Yasemin Hamamcı ise kürsünün 3’üncü basamağında yer aldı.

MANİSA BBSK’LI ÖZLEM IŞIK ŞAMPİYON

10K’lık parkurda ise erkeklerde ilk sırayı 33:38’lik derecesiyle Ufuk Arda kazandı. 34:39’luk derecesiyle Yunus Emre Turan ikinci, 34:52’lik derecesiyle Bedri Şimşek üçüncü oldu. Kadınlarda ise Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı sporcusu Özlem Işık ilk sırayı aldı. 43:50’lik derecesiyle şampiyon olan Özlem Işık’ı 46:06’lık derecesiyle Özlem Özgün ve 46:46’lık derecesiyle Dilek Güller takip etti.

5K parkurunda erkekler kategorisinde ilk sıra 18:15’lik derecesiyle Enes Kurt’un oldu. 18:26’lık derecesiyle Kaan Sarı ikinci, 18:58’lik derecesiyle Mehmet Aydıngör üçüncülüğü elde etti. Kadınlarda ise birinciliği Nida Deniz Karataş 20:51’lik derecesiyle kazandı. Güneş Sare 23:04’le ikinci, Rabia Karasu 24:23’lük derecesiyle 3’üncü oldu.