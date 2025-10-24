Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Selendi ilçesinde mahalle muhtarları, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

MANİSA (İGFA) - Manisa'da Başkan Dutlulu, Aralık ayında Selendi'de Kent Lokantası ve Halk Mandıra'nın hizmete açılacağını müjdeledi. Ayrıca ilçedeki asfalt çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

Her hafta bir ilçeye giderek sorunları yerinde gören, talep ve önerileri dinleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Selendi ilçesinde mahalle muhtarları, esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Başkan Dutlulu'ya, Genel Sekreter Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Bülent Çamur, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Kılıç ve Ulaş Aydın ile CHP Selendi İlçe Başkanı Cemil Kurt eşlik etti.

ESNAF VE VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Başkan Dutlulu, Selendi'deki programına çarşı esnafını ziyaret ederek başladı. Esnaf ve vatandaşlara hayırlı işler dileyen Dutlulu, ilçenin ihtiyaçlarını yakından bildiklerini ifade etti.

Talep ve önerileri dinleyen Başkan Dutlulu, Manisa'yı daha güzel ve daha yaşanılabilir bir şehir haline getirmek için çok çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

KENT LOKANTASI VE HALK MANDIRA ARALIK'TA AÇILIYOR

Selendi'de mahalle muhtarlarıyla da bir araya gelen Başkan Dutlulu, hizmet anlayışlarını 'katılımcı ve çözüm odaklı' olarak tanımladı. Başkan Besim Dutlulu, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Başkan Dutlulu, 'Biz her zaman halkımızın içinde olmayı, talepleri doğrudan vatandaşlarımızdan dinlemeyi çok önemsiyoruz. Selendi'mizin ihtiyaçlarını yakından biliyoruz ve göreve geldiğimiz günden bu yana hiç durmadan, büyük bir gayretle çalışıyoruz. Bugün sizlerle güzel bir müjde paylaşmak istiyorum: Aralık ayında Selendi'de Kent Lokantamız ve Halk Mandıramızı hizmete açıyoruz. O gün hep birlikte orada olacağız; Selendi'mizin bereketine, dayanışmasına ve üretimine hep birlikte katkı sunacağız' dedi.

'MANİSA'NIN HİÇBİR İLÇESİ ASFALT KONUSUNDA SIKINTI YAŞAMAYACAK'

Büyükşehir Belediyesi'nin araç parkı ve üretim kapasitesini güçlendirdiklerini belirten Başkan Dutlulu, yeni asfalt plent yatırımlarıyla ilgili olarak şunları söyledi; 'Göreve geldiğimizde elimizde sadece bir asfalt plenti vardı. Şimdi Salihli'ye ikinciyi kurduk, üçüncüsünü de Akhisar'a kuruyoruz. Böylece Manisa'yı kuzey, güney ve merkez olmak üzere üç bölgeye ayırıyoruz. Güney plenti Kula, Demirci, Alaşehir, Sarıgöl, Selendi gibi ilçelere hizmet verecek. Kuzey plenti Akhisar, Soma, Kırkağaç, Gördes gibi ilçelere hitap edecek. Yani artık Manisa sınırları içinde hiçbir ilçe asfalt konusunda sıkıntı yaşamayacak. Soğuk asfalt konusunda da önümüzdeki yıldan itibaren hiçbir sorun kalmayacak.'

Ziyaretin sonunda Başkan Dutlulu, muhtarların talep ve sorularını tek tek dinledi, notlar aldı ve sorularını yanıtladı.